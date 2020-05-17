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إصابة شاب بجراح خطيرة بانقلاب دراجته بخان يونس

17 آيار / مايو 2020 10:39

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

خان يونس - الرأي

أفادت إدارة شرطة المرور والنجدة، بإصابة شاب بجراح خطيرة في حادث سير ذاتي على شارع صلاح الدين بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت إن الشاب أحمد زياد الخالدي (23 عاما) أصيب بجراح خطيرة جراء إنقلاب دراجته النارية.

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