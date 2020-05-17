الزراعة تنظم ورشة عمل حول تحديث "البيانات الخاصة بالأطلس الزراعي"

غزة-الرأي

نظمت الإدارة العامة للتخطيط والسياسات بالتعاون مع دائرتي تكنولوجيا المعلومات، والتنمية البشرية بوزارة الزراعة، ورشة عمل حول تحديث البيانات الخاصة بالأطلس الزراعي في قاعة مركز التدريب والتطوير التابع للوزارة بحضور كل من مدير عام الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية م. ناصر ديب، ومدير دائرة نظم المعلومات الجغرافية GIS م. منصور أبو كويك ومدراء المديريات، وعدد من المهندسين الزراعيين.

بدوره، أكد أبو كويك انطلاق العمل على مشروع الاطلس الجديد بعنوان أطلس "البستنة الشجرية" لمحافظات غزة كافة، وهو يعتمد بشكل أساسي على قاعدة البيانات التي تم جمعها من الاطلس الزراعي السابق، ولكن مع توسيع القاعدة، واضافة لها تفاصيل أكثر دقة، والتي سيتفرع عنها أطلس خاص بكل محافظة من المحافظات.

وأوضح أبو كويك أن الهدف من الاطلس هو تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات لإنشاء قاعدة بيانات مفيدة ليستخدمها الجميع، وتحويل العمل بشكل رقمي بدلا من الورقي.

وأكد أنه جاري العمل على رفع اللمسات الأخيرة تفعيل الموقع الخاص ببيانات الاطلس الزراعي وذلك بالتواصل مع دائرة تكنولوجيا المعلومات والحاسوب الحكومي وقد تم اطلاع المشاركين عن جزء من الموقع الخاص بذلك.

من جانبه، أشار م. ناصر ديب بأنه تم التواصل مع المديريات لتحديث البيانات، وسيتم تحديث نظام بطاقة المزارع والبيانات في نفس الوقت عن طريق أجهزة الاتصال الحديثة ومن خلال العمل الميداني.

كما تحدث م. يوسف أبو حصيرة عن التطبيقات التي سوف يتم استخدامها، مشيرا الى أن التطبيق القديم ليس شامل، لأن الرسومات تكون بمفردها والبيانات بمفردها، ولكن التطبيق الجديد سيشمل الرسومات والبيانات الوصفية كما وشرح عن التطبيق الجديد من حيث تصوير الموقع، وادخال ورسم البيانات وتصدير البيانات عن طريق التطبيق .

