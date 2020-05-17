الأشغال تجري أعمال إصلاحات لشارع الرشيد في خانيونس ورفح

غزة- الرأي

أجرت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال صيانة وتأهيل لشارع الرشيد الساحلي في خانيونس ورفح.

وقال وكيل الوزارة م. ناجي يوسف سرحان، إن طواقم الوزارة الهندسية والفنية قامت بإجراء أعمال صيانة واصلاحات في شارع الرشيد الساحلي في نفوذ خانيونس ورفح .

وأضاف م. سرحان أن أعمال الصيانة والتأهيل شملت عمل أعمال اصلاحات للمناطق المنهارة في الطريق وذلك جراء الاعتداءات الإسرائيلية السابقة، وتم فرد طبقة أسفلت في مناطق مختلفة من الشارع، وذلك لتسهيل حركة المرور أمام المارة والسائقين .

وشدد م. سرحان على أن وزارته تتابع دوما أحوال الطرق العامة في القطاع وهي شارع صلاح الدين الرئيسي وشارع الرشيد وشارع الكرامة ( الخط الشرقي).

