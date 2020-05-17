وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف "حقوق الغير" غدًا الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تجري أعمال إصلاحات لشارع الرشيد في خانيونس ورفح وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنظم ورشة عمل حول تحديث "البيانات الخاصة بالأطلس الزراعي" وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب بجراح خطيرة بانقلاب دراجته بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني وبلدية بيت لاهيا يتابعان ملف الحرف الخطرة بالمدينة وكالة الرأي الفلسطينية وفاة فلسطيني بفيروس كورونا بالسعودية وكالة الرأي الفلسطينية العثور على السفير الصيني لدى "إسرائيل" ميّتًا داخل شقته وكالة الرأي الفلسطينية وفد من تعليم الوسطى يهنئ مدير تعليم شرق خان يونس بتوليه منصبه الجديد وكالة الرأي الفلسطينية قسم التفتيش العمالي ينفذ عدة زيارات ميدانية على المخابز بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية القناة 12: السلطة أحبطت عملية ضد الجيش جنوب نابلس
أخبار » الأخبار الحكومية

الأوقاف تُكرم الفائزين في مبادرة "فكرة تحيي أمة"

17 آيار / مايو 2020 11:36

الأوقاف تُكرم الفائزين في مبادرة "فكرة تحيي أمة"
الأوقاف تُكرم الفائزين في مبادرة

غزة- الرأي

كرمت الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بالأوقاف، الفائزين في مبادرة "فكرة تحيي أمة" التي استهدفت الخطباء والدعاة والواعظات.

جاء ذلك، خلال حفل نظمته الوزارة في قاعة الشيخ حمدي مدوخ بمقر الوزارة بحضور وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الاغا ومدير عام الوعظ د. وليد عويضة، ونائب مدير عام الوعظ د. عبد الله أبو عليان ومدير دائرة بحوث الدعوة الشيخ وفا عياد.

وفي كلمة له أكد د. الأغا على أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز واجب الوقت الذي يضع العلماء والدعاة والخطباء عند مسئولياتهم، وتعزيز الحالة الايمانية والعلمية لدى عموم الناس.

وقدم وكيل وزارة الأوقاف شكره وتقديره للإدارة العامة للوعظ والإرشاد بكامل طواقمها التي تواصل الليل بالنهار لتحقيق النجاح، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية الجهد الدعوي والعلمي والإلكتروني المبذول الذي يساهم في الارتقاء بالمستوى المطلوب لدى الجمهور.

من جهته استعرض د. عويضة أبرز الجهود التي قامت بها إدارته، مشيرًا الى أن هذه المبادرة تهدف لتقديم برامج وأنشطة دعوية وعلمية قابلة للتطبيق في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، والتي تخللها ضوابط ومعايير محكمة من قبل اللجنة المعدة.

بدوره أوضح مدير دائرة بحوث الدعوة وصاحب المبادرة الشيخ وفا عياد أن فكرة المبادرة تمثلت باستكتاب الخطباء والدعاة والواعظات أفكار جديدة لمبادرات أو أنشطة دعوية تمس واقع شرائح المجتمع الفلسطيني، منوهًا الى أن عدد المشاركين الذين قدموا مبادرات مكتوبة وصل لـ81 مشاركًا فاز منهم (10) مشاركين.

وذكر عياد أن الفكرة تمثلت بقالب محدد وفقًا للعنوان والهدف العام والفئة المستهدفة والاحتياج البشري واللوجستي لتنفيذها والبرنامج الزمني الخاص بها، لافتًا الى أن الفائزين حصلوا على جوائز مالية وفقًا للترتيب الخاص بالمبادرة.

97981601_1253030511552180_9103690690092597248_n 98169565_918150238657110_246295135812321280_n الأوقاف تُكرم الفائزين في مبادرة 98195103_654432658746287_864861088900972544_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"معهد الأمل" يفتتح مركزاً لتدريب الخياطة لأمهات الأيتام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟