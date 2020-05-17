نقابة الأطباء تطالب بإقالة وزير العمل فورًا

رام الله - الرأي

طالبت نقابة الأطباء مساء السبت بإقالة وزير العمل نصري أبو جيش على خلفية التصريح الذي وصفته بـ"المسيء والمهين" بشأن "طبيب مجهول الهوية تقدم بطلب مساعدة رغم تقاضيه راتبًا كبيرًا".

وقالت النقابة في تصريح وصل وكالة "الرأي" إن المطالبة بإقالة الوزير جاءت "لأنه صرح بمعلومات غير مؤكدة، ولم يتم التحقق من آلية تقديم الطلب ومن قدمه، ولم يتم مراعاة حق المتقدم في السرية التامة حسب القانون".

وأضافت "لقد ظهر من التصريح حقد الوزير على مهنة الطب والأطباء لأنه صرح أن المتقدم طبيب أخصائي، وبهذا يكون الوزير راعى عدم ذكر الاسم وبنفس الوقت ذكر المهنة مسيئًا بذلك لعموم الأطباء ولمهنتهم رغم أننا عملنا ونعمل وسنظل نعمل بكل اقتدار وتفانٍ وخاصة خلال جائحة كورونا".

ورفضت النقابة "تقدم أي طبيب بطلب للحصول على معونة في حال كان موظفًا ويحصل على راتب من الحكومة".

وتابعت "ليس هكذا تورد الإبل يا معالي الوزير فالكل يعلم أن تقديم الطلبات كان إلكترونيًا؛ وبإمكان أي شخص عنده بيانات لشخص آخر أن يقوم بتقديم طلب له دون علمه، ووجب بدايةً التحقق من الموضوع بشكل مستفاض قبل الإدلاء وكيل الاتهامات للمهنة التي حافظت على سلامة المواطنين وبفضلها تم الحد من انتشار الوباء".

وطالبت النقابة الحكومة بالاعتذار عن حديث الوزير، داعية لتشكيل لجنة تقصي حقائق بوجود النقابة بشكل أساسي لمعرفة التفاصيل "في حال كان لها وجود أصلًا".