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"الشباب والرياضة" تسلم الدفعة الأولى من المنحة القطرية للزواج

17 آيار / مايو 2020 12:13

غزة- الرأي

وزعت وزارة الشباب والرياضة، شيك الدفعة الأولى من المنحة الأميرية القطرية للزواج، صباح اليوم الأحد، في مقر الوزارة بغزة، بحضور أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعصام الهبيل مدير عام صندوق دعم الشباب الفلسطيني، وجمال العقيلي مدير عام الشباب.

وشكر أحمد محيسن وكيل الوزارة، الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لدعمه الدائم للشعب الفلسطيني، ووقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية في كافة المحافل، وقال محيسن:" المنحة الأميرية القطرية ستساهم في إتمام زواج (500) شاب ممن تجاوزوا (35) عاماً، الشباب يعانون ويلات الحصار الصهيوني، ويواجهون ظروفا اقتصادية صعبة، وهم يحتاجون إلى برامج لدعم الزواج والإسكان والتعليم".

وأكد محيسن أن الوزارة وصندوق دعم الشباب يبذلان كافة الجهود من أجل جلب برامج لدعم الشباب وتوفير مساهمة لعلاج الإشكاليات الكبيرة التي تواجه الشباب في هذه الظروف الصعبة، وتمنى للشباب الذين شملتهم منحة الزواج التوفيق في حياتهم المقبلة وتكوين أسر فلسطينية تساهم في بناء الوطن ومشروع التحرير.

يذكر أن المنحة الأميرية القطرية للزواج، تشمل (500) شاب في الفئة العمرية من (35 – 39) عاماً، بواقع (4000) دولار لكل شاب، سيتم تسليمها على دفعتين الأولى عند إثبات عقد الزواج، والثانية حين تحديد موعد الزفاف، وكان صندوق دعم الشباب أتاح التسجيل إلكترونياً لمن يرغب في الحصول على المنحة وقام بزيارات ميدانية للتأكد من بيانات المسجلين.

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