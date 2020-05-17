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زراعة خانيونس تقدم الإرشادات للمزارعين في ظل موجة الحر

17 آيار / مايو 2020 12:27

زراعة خانيونس تقدم الإرشادات للمزارعين في ظل موجة الحر
زراعة خانيونس تقدم الإرشادات للمزارعين في ظل موجة الحر

خان يونس- الرأي

نفذ موظفو قسم الوقاية والخضار بمديرية زراعة خانيونس عدة جولات إرشادية على المزارعين في عدة مناطق بالمحافظة.

ويأتي ذلك لتقديم الإرشادات اللازمة لهم ضمن سلسلة نشاطات المديرية لمساعدة المزارعين وإرشادهم في طرق مواجهة موجات الحر،وارتفاع درجات الحرارة،والحد منها قدر الإمكان وتقليل خسائر المزارعين،وللتأكيد على وقوف وزارة الزراعةبالقرب مع المزارع جنباً بجنب في كافة الظروف.

ووجهت وزارة الزراعة،  قبل عدة أيام، عدة إرشادات للمزارعين ومربي الدواجن للتعامل مع موجة الحر الحالية، داعية إياهم لأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الأضرار

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