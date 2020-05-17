الأسير حسن سلامة يدخل عامه الـ 25 بسجون الاحتلال

يدخل اليوم الأحد، الأسير القائد حسن سلامة (49 عاماً)، من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، عامه الـ25 في سجون الاحتلال.
وذكر نادي الأسير، أن الأسير سلامة يقضي حكما بالسجن مدى الحياة.
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17 آيار / مايو 2020 12:33
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