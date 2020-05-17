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الأسير حسن سلامة يدخل عامه الـ 25 بسجون الاحتلال

17 آيار / مايو 2020 12:33

الأسير القائد حسن سلامة
الأسير القائد حسن سلامة

رام الله - الرأي

يدخل اليوم الأحد، الأسير القائد حسن سلامة (49 عاماً)، من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، عامه الـ25 في سجون الاحتلال.

وذكر نادي الأسير، أن الأسير سلامة يقضي حكما بالسجن مدى الحياة.

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