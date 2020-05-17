وكالة الرأي الفلسطينية " أبو دقة" يدين مخطط الاحتلال ضم الضفة والأغوار و يدعو لمواجهتها وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تطلق موجة إذاعية موحدة للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الأسير حسن سلامة يدخل عامه الـ 25 بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تقدم الإرشادات للمزارعين في ظل موجة الحر وكالة الرأي الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية تؤدي اليمين أمام الكنيست اليوم وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تسلم الدفعة الأولى من المنحة القطرية للزواج وكالة الرأي الفلسطينية اعتداء أمن السلطة على 3 قاضيات يثير ردود فعل منددة وكالة الرأي الفلسطينية نقابة الأطباء تطالب بإقالة وزير العمل فورًا وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُكرم الفائزين في مبادرة "فكرة تحيي أمة" وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف "حقوق الغير" غدًا الاثنين
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

بلدية خان يونس تبحث احتياجات السكان بحي مركز المدينة

17 آيار / مايو 2020 01:04

بلدية خان يونس تبحث احتياجات السكان بحي مركز المدينة
بلدية خان يونس تبحث احتياجات السكان بحي مركز المدينة

خان يونس- الرأي

عقدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة،  لقاًء مع أعضاء لجنة مركز المدينة للاطلاع على مجمل الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الحالية جراء جائحة كورونا وحملات نقل تجمعات البسطات والنثريات المؤقتة من مركز المدينة للتخفيف من الازدحامات للحفاظ على سلامة الجمهور. 

وكان رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، وبحضور مسئول لجان الأحياء الأستاذ أسامة سلامة، قد إلتقوا وفد اللجنة المذكورة الذي ضم رئيس اللجنة أ. أحمد البيوك، وعدد من أعضاء اللجنة، حيث تناول المجتمعون عدة قضايا أهمها تطوير الخدمات المقدمة للسكان في الحي المذكور لا سيما تحسين واقع الشوارع الرئيسية، وتنفيذ المشاريع التنموية والخدماتية في المنطقة والمحافظة على البيئة، وتحسين الإنارة وإزالة المكارة الصحية.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على دراسة معظم المقترحات ومخرجات الاجتماع ورفعها للدوائر المختصة بالبلدية لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"معهد الأمل" يفتتح مركزاً لتدريب الخياطة لأمهات الأيتام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟