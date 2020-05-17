بلدية خان يونس تبحث احتياجات السكان بحي مركز المدينة

خان يونس- الرأي

عقدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، لقاًء مع أعضاء لجنة مركز المدينة للاطلاع على مجمل الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الحالية جراء جائحة كورونا وحملات نقل تجمعات البسطات والنثريات المؤقتة من مركز المدينة للتخفيف من الازدحامات للحفاظ على سلامة الجمهور.

وكان رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، وبحضور مسئول لجان الأحياء الأستاذ أسامة سلامة، قد إلتقوا وفد اللجنة المذكورة الذي ضم رئيس اللجنة أ. أحمد البيوك، وعدد من أعضاء اللجنة، حيث تناول المجتمعون عدة قضايا أهمها تطوير الخدمات المقدمة للسكان في الحي المذكور لا سيما تحسين واقع الشوارع الرئيسية، وتنفيذ المشاريع التنموية والخدماتية في المنطقة والمحافظة على البيئة، وتحسين الإنارة وإزالة المكارة الصحية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على دراسة معظم المقترحات ومخرجات الاجتماع ورفعها للدوائر المختصة بالبلدية لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين.