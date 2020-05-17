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المالية: تمديد دفع زكاة الفطر للموظفين حتى نهاية هذا اليوم

17 آيار / مايو 2020 01:25

المالية: تمديد دفع زكاة الفطر للموظفين حتى نهاية هذا اليوم
المالية: تمديد دفع زكاة الفطر للموظفين حتى نهاية هذا اليوم

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية وبالتعاون مع هيئة الزكاة الفلسطينية، عن تمديد دفع زكاة الفطر للموظفين الراغبين في دفعها خصماً من مستحقاتهم ليوم واحد فقط وذلك  اليوم الأحد ، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.
ودعت الوزارة الموظفين الراغبين بتسجيل أسمائهم وعدد أفراد أسرتهم من خلال موقع التسجيل الموحد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفتت إلى أن قيمة مبلغ زكاة الفطر هذا العام 9 شيكل للفرد الواحد, بناءً على قرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ودار الافتاء ويمكن للموظف الاستفادة من الخدمة لأسرته كاملة بالإضافة لـ 2 من المُعالين.
 رابط تفعيل الخدمة: 
https://emp.eservices.gov.ps/c_services/zakat_feter

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