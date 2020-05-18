النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2505) الاثنين 18/5/2020
أخبار فلسطين
- “الأونروا” تشرع بتوزيع مساعدات غذائية على 231 ألف أسرة فقيرة في غزة
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- الفلسطينيون ينددون بخطاب نتنياهو أمام الكنيست بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية
- السلطة الفلسطينية: ضغط أميركي إسرائيلي لمنع التحقيق في جرائم الاحتلال
- الصحة الفلسطينية: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا
- ابتداءً من جمعة 29 رمضان قرار بفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة وعيد الفطر بغزة
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أخبار إسرائيلية
- الكابنيت الإسرائيلي الجديد سيكون الأكبر والأكثر تعقيدًا
- نتنياهو خلال أداء حكومته الخامسة اليمين: حان الوقت لتطبيق الضم
- نتنياهو يقدم حكومته للكنيست بعد 3 انتخابات وعام ونصف العام من الشلل السياسي
- دودين: ما تم تداوله حول إعداد قوائم للأسرى "مصدره مواقع صفراء"
- مؤرخ إسرائيلي : معلومات استخباراتية فرنسية شجعت بن غوريون على إعلان قيام إسرائيل…
- الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات جديدة بكورونا وتراجع عدد المرضى
- 231 جنديًا إسرائيليًا أصيبوا بفيروس كورونا
الاخبار الدولية
- تحركات دولية وإقليمية لوقف مخطط الضم الإسرائيلي
- وفاة جديدة لفلسطيني في الدنمارك يرفع حالات الوفاة بكورونا الى 84
- الخارجية: وفاة مواطنة من جاليتنا في أميركا بفيروس كورونا
الاخبارالعربية
- الأزهر يؤكد جواز صلاة العيد في البيوت بسبب «كورونا
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- الكيان الإسرائيلي يغلق جمعية فلسطينية في القدس المحتلة
- الفلسطينيون يرفضون خطاب نتنياهو أمام الكنيست بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة
- حركة عدم الانحياز ترفض القرار الإسرائيلي غير الشرعي لضم أجزاء واسعة من الأرض…
- عودة العمال من مناطق الـ 48 تؤكد مخاوف الحكومة من تجدد تفشي الوباء…
- مؤرخ إسرائيلي : معلومات استخباراتية فرنسية شجعت بن غوريون على إعلان قيام إسرائيل…
- نتنياهو خلال أداء حكومته الخامسة اليمين: حان الوقت لتطبيق الضم
- “الأونروا” تشرع بتوزيع مساعدات غذائية على 231 ألف أسرة فقيرة في غزة
الشرق الأوسط
الخليج الإماراتية
- تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة
الغد الأردنية
- السلطة الفلسطينية: ضغط أميركي إسرائيلي لمنع التحقيق في جرائم الاحتلال
الاهرام المصرية
- نتنياهو يقدم حكومته للكنيست بعد 3 انتخابات وعام ونصف العام من الشلل السياسي
- نتانياهو يلقي كلمة الحكومة الموحدة أمام الكنيست وسط صيحات المعارضة
- حكومة الوحدة في إسرائيل تؤدي اليمين الدستورية برئاسة نتانياهو وجانتس
الاخبار اللبنانية
- تخوّفات إسرائيلية على مستقبل السلطة والعلاقة بالأردن
الشروق المصرية
- الفلسطينيون ينددون بخطاب نتنياهو أمام الكنيست بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربيةالإثنين
- نتنياهو يؤكد نيته ضم الضفة بعد منح الكنيست الثقة لحكومته
الشرق القطرية
- اختراق قناة إسرائيلية وبث فيديوهات للقسام
- سوق الزاوية في غزة يتحدي كورونا
- الاحتلال يقمع مسيرات منددة بالاستيطان في الضفة
- تحركات دولية وإقليمية لوقف مخطط الضم الإسرائيلي
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- وفاة جديدة لفلسطيني في الدنمارك يرفع حالات الوفاة بكورونا الى 84
- حماس: شعبنا لن يلتفت لتشكيلات الحكومة الصهيونية وسيواصل نضاله
- 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا بالخليل
- "الصحة": إصابات كورونا بقطاع غزة استقر على 20 حالة منذ أبريل
- الأوقاف تقرر فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة وإقامة صلاة عيد الفطر
- دودين: ما تم تداوله حول إعداد قوائم للأسرى "مصدره مواقع صفراء"
- نتنياهو يتعهد أمام "الكنيست": حان الوقت لفرض السيادة
القدس المحلية
- قناة عبرية: طائرة إماراتية نقلت الإسرائيليين العالقين في المغرب
- 231 جنديًا إسرائيليًا أصيبوا بفيروس كورونا
- غانتس يلتقي كوخافي ويتسلم اليوم وزارة الجيش الإسرائيلي
- لابيد: سأعارض فرض السيادة على المستوطنات وغور الأردن
- فريق خاص من الصين يصل إسرائيل اليوم للتحقيق في وفاة سفيرها
- الكابنيت الإسرائيلي الجديد سيكون الأكبر والأكثر تعقيدًا
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الحياة الجديدة
- القدس.. الاحتلال يفرج عن رئيسة جمعية تطوع للأمل المقدسية ويقرر إغلاق المؤسسة
- الخارجية: وفاة مواطنة من جاليتنا في أميركا بفيروس كورونا
- الخارجية: نتنياهو يستخف مجددا بالإجماع الدولي الرافض للضم
- تنمية القدس تتسلم الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية من مؤسسة فلسطين
- بوادر أزمة بين الأهالي والمدارس الخاصة ورياض الأطفال بخصوص الرسوم الدراسية
- جنين: مسيرة مركبات تطالب بفك الحصار عن بلدة يعبد
- "الخارجية": وفاة مواطن في صفوف جاليتنا في الدنمارك يرفع حالات الوفاة بكورونا
- ما الذي حصل في شجار شمال غزة والذي أدى لمقتل مواطنين؟
جريدة الأيام
- »الضم سيؤدي إلى "مواجهة كبيرة" بين الأردنّ وإسرائيل
- »الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنال ثقة الكنيست
- »المالكي: إجلاء الطلبة والعالقين قضية مركزية تحظى باهتمام القيادة
- »7 محافظات خالية من كورونا بعد شفاء جميع المصابين في رام الله والبيرة
- » المخططات الاستيطانية تستعر في الأراضي الفلسطينية
- » اللاجئ النورسي: هكذا سقطت قرية نورس بعد أن طعنت في ظهرها
- »اجتماع القيادة الفلسطينية المؤجل سيعقد بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية...
- »مسؤولون إسرائيليون لا يستبعدون تأجيلاً آخر لأداء الحكومة اليمين المقرر.
وكالة صفا
- بالأغلبية.. الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنال ثقة "الكنيست"
- وزيرة الصحة: 5 إصابات جديدة بكورونا في بيت أولا
- لا إصابات جديدة الصحة: إجراءاتنا الاحترازية ساهمت بخلو غزة من كورونا
- ابتداءً من جمعة 29 رمضان قرار بفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة وعيد الفطر بغزة
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وكالة الراي الفلسطينية
- الأوقاف تنشر تعليماتها للمصلين بشأن صلاة الجمعة المقبلة
- اتحاد العمال: السلطة مارست تمييزاً بحق غزة عبر "وقفة عز"
- الإيجاز الصحفي الحكومي حول "كورونا" 17 مايو 2020
- الاحتلال يصيب شخصاً تسلل من لبنان لمزارع شبعا
- دودين: لا صحة لقوائم الأسرى المتداولة بأنه سيفرج عنهم في أي صفقة قادمة
- نتنياهو خلال خطاب تنصيب حكومته: لن نخرج من الضفة
- مساعدات وفريق طبي من الصين لفلسطين الشهر الجاري
- دعوة إعلامية للإفراج الفوري عن الصحفي "حواري"
- إعلان من بلدية غزة حول محجوزات للمواطنين لديها
- الصحة بالضفة: إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 7
سما نيوز
- الشرطة: السيطرة على شجار عائلي خلّف قتيلين شرق مخيم جباليا شمال القطاع
- هكذا عقبت حركة حماس على تشكيل حكومة نتنياهو-غانتس...
- الصحة: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا وطولكرم خالية من الإصابات
- تأكيدا لما اوردته سما الاخبارية:"الأوقاف بغزة" تقرر فتح المساجد تدريجيًا وفق جملة من الإجراءات
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فلسطين اليوم
- 13 توصية في ظل كورونا... أوقاف غزة تنشر تعليمات وتوصيات صلاة الجمعة والعيد
- قتيلان خلال شجار في مخيم جباليا والشرطة تفتح تحقيق
- وزيرة الصحة: ٥ اصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا بالخليل بينهم طفل
- استقرار إجمالي الإصابات بفيروس كورونا
- الصحة بغزة: الزحام في الأسواق والأماكن العامة مقلق للغاية
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عرب 48
- الصحة الفلسطينية: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا
- "نتنياهو يستخف مجددا بالإجماع الدولي الرافض للضم"
- الكنيست يصادق على تنصيب حكومة نتنياهو - غانتس
- الصحة الإسرائيلية توافق على فتح المطاعم في الأيام المقبلة
- إصابة راعي ماشية سوري بنيران الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا
- الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات جديدة بكورونا وتراجع عدد المرضى
- تحليلات: شروط نتنياهو لتعيين وزراء استبعدت قادة الليكود
وكالة وفا
- الشخرة: نقل رضيع من بيت أولا إلى العناية المكثفة نتيجة إصابته بـ"كورونا"
- جنين: مسيرة مركبات تطالب بفك الحصار عن بلدة يعبد
- "الصحة": 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في بيت أولا وطولكرم خالية م..
- "عدم الانحياز" تعتمد بيانا حول التطورات الحرجة والوضع المتدهور في الأرض الف.
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حدث في مثل هذا اليوم
18 أيار (مايو)
- 2004م مجزرة جديدة في رفح ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتؤدي إلى استشهاد 20 مواطناً وإصابة أكثر من 40 آخرين.
- 2003م عملية استشهادية في مدينة القدس المحتلة في حافلة رقم 6 مما أدى إلى مقتل 8 من الإسرائيليين وإصابة العشرات بجروح مختلفة، وقد تبنت حركة حماس، والاستشهادي من مدينة الخليل وهو باسل جمال التكروري.
- 2001م عملية استشهادية في مدخل مجمع تجاري في مدينة نتانيا أدت إلى مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 100 آخرين بجروح مختلفة، وقد تبنت حركة المقاومة الإسلامية حماس العملية والاستشهادي هو محمود احمد مرمش من مدينة طولكرم.
- 1987م قيام المجاهدون من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأكبر عملية في تاريخ السجون الإسرائيلية وهي هروبهم من سجن غزة المركزي وهم: مصباح الصوري، وسامي الشيخ خليل، وصالح شتيوي، ومحمد الجمل، وعماد الصفطاوي، وخالد صالح.
- 1951م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (93) الذي يطلب من إسرائيل أن تسمح بعودة العرب الذين اجلوا عن المنطقة المنزوعة السلاح.
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