وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصيب شخصاً تسلل من لبنان لمزارع شبعا وكالة الرأي الفلسطينية الإيجاز الصحفي الحكومي حول "كورونا" 17 مايو 2020 وكالة الرأي الفلسطينية دودين: لا صحة لقوائم الأسرى المتداولة بأنه سيفرج عنهم في أي صفقة قادمة وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو خلال خطاب تنصيب حكومته: لن نخرج من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية مساعدات وفريق طبي من الصين لفلسطين الشهر الجاري وكالة الرأي الفلسطينية بدران يهاتف الأسيرة المحررة أحلام التميمي وكالة الرأي الفلسطينية دعوة إعلامية للإفراج الفوري عن الصحفي "حواري" وكالة الرأي الفلسطينية إعلان من بلدية غزة حول محجوزات للمواطنين لديها وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقطعون 40 شجرة زيتون جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بالضفة: إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 7
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2505) الاثنين 18/5/2020

18 آيار / مايو 2020 05:38

شعار الرأي
شعار الرأي

 

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2505) الاثنين 18/5/2020

 

أخبار فلسطين

أخبار إسرائيلية

  • الكابنيت الإسرائيلي الجديد سيكون الأكبر والأكثر تعقيدًا
  • نتنياهو خلال أداء حكومته الخامسة اليمين: حان الوقت لتطبيق الضم
  • الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات جديدة بكورونا وتراجع عدد المرضى
  • 231 جنديًا إسرائيليًا أصيبوا بفيروس كورونا

الاخبار الدولية

  •  

 

 الاخبارالعربية

  • الأزهر يؤكد جواز صلاة العيد في البيوت بسبب «كورونا

 

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

 

الصحف العربية

 

القدس العربي

 

 

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

  • تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة

 

الغد الأردنية

 

 

 الاهرام المصرية

  • نتنياهو يقدم حكومته للكنيست بعد 3 انتخابات وعام ونصف العام من الشلل السياسي
  • نتانياهو يلقي كلمة الحكومة الموحدة أمام الكنيست وسط صيحات المعارضة
  • حكومة الوحدة في إسرائيل تؤدي اليمين الدستورية برئاسة نتانياهو وجانتس

الاخبار اللبنانية

  • تخوّفات إسرائيلية على مستقبل السلطة والعلاقة بالأردن

الشروق المصرية

 

الشرق القطرية

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

 

القدس المحلية 

  • قناة عبرية: طائرة إماراتية نقلت الإسرائيليين العالقين في المغرب
  • 231 جنديًا إسرائيليًا أصيبوا بفيروس كورونا
  • غانتس يلتقي كوخافي ويتسلم اليوم وزارة الجيش الإسرائيلي
  • لابيد: سأعارض فرض السيادة على المستوطنات وغور الأردن
  • فريق خاص من الصين يصل إسرائيل اليوم للتحقيق في وفاة سفيرها
  • الكابنيت الإسرائيلي الجديد سيكون الأكبر والأكثر تعقيدًا
  •  

 

الحياة الجديدة

 

 

جريدة الأيام

 

 

وكالة صفا

 

· 

وكالة الراي الفلسطينية

 سما نيوز

 

فلسطين اليوم

 

عرب  48

وكالة وفا

 

· 

حدث في مثل هذا اليوم

18 أيار (مايو)

  • 2004م مجزرة جديدة في رفح ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتؤدي إلى استشهاد 20 مواطناً وإصابة أكثر من 40 آخرين.
  • 2003م عملية استشهادية في مدينة القدس المحتلة في حافلة رقم 6 مما أدى إلى مقتل 8 من الإسرائيليين وإصابة العشرات بجروح مختلفة، وقد تبنت حركة حماس، والاستشهادي من مدينة الخليل وهو باسل جمال التكروري.
  • 2001م عملية استشهادية في مدخل مجمع تجاري في مدينة نتانيا أدت إلى مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 100 آخرين بجروح مختلفة، وقد تبنت حركة المقاومة الإسلامية حماس العملية والاستشهادي هو محمود احمد مرمش من مدينة طولكرم.
  • 1987م قيام المجاهدون من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأكبر عملية في تاريخ السجون الإسرائيلية وهي هروبهم من سجن غزة المركزي وهم: مصباح الصوري، وسامي الشيخ خليل، وصالح شتيوي، ومحمد الجمل، وعماد الصفطاوي، وخالد صالح.
  • 1951م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (93) الذي يطلب من إسرائيل أن تسمح بعودة العرب الذين اجلوا عن المنطقة المنزوعة السلاح.
  •  
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"معهد الأمل" يفتتح مركزاً لتدريب الخياطة لأمهات الأيتام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟