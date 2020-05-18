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كيفية صلاة العيد من المنزل

18 آيار / مايو 2020 08:55

كيفية صلاة العيد من المنزل
كيفية صلاة العيد من المنزل

من المهم التعرف على كيفية صلاة العيد من المنزل، بسبب جائحة فيروس كورونا، الذي يأتي ضمن الاحترازات والوقاية منه؛ البقاء في المنزل، والالتزام به لفترة قد لا تكون معروفة، وفي التالي نتعرف على حكم وكيفية صلاة العيد من المنزل.

حكم صلاة العيد في المنزل
صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم، ويجوز التخلف من بعض الأفراد عنها، لكن حضوره لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة، لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي.
وقال الشيخ ابن قدامة في كتابه «المغني»: «وهو مخير، إن شاء صلاها وحده، وإن شاء صلاها جماعة».
وعن ذلك أيضاً، قال ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الأستاذ الدكتور سعد الخثلان، في حسابه الرسمي بـ«تويتر»: «في الظروف الحالية، تشرع صلاة العيد في البيوت بدون خطبة، كما ورد ذلك عن أنس، رضي الله عنه، وقد أفتى بهذا سماحة شيخنا عبدالعزيز آل الشيخ، المفتي العام للمملكة».

كيفية صلاة العيد من المنزل في السعودية
وأضاف الشيخ الخثلان، حول كيفية صلاة العيد في المنزل، وقال: «كما أنها تُصلى ركعتين على صفتها (سبع تكبيرات في الأولى بما فيها تكبيرة الإحرام، وست تكبيرات في الثانية بما فيها تكبيرة الانتقال).

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