كيف تتطور موهبتك خلال الإجازة

القدرات العقلية لدى المراهقين نشطة وفعالة في تلك الفترة، ولاستثمار هذه الطاقة لابد من تفعيل هذه المواهب. وبحسب الدكتورة سناء الجمل خبيرة التنمية البشرية يُمكن وصف الموهبة على أنها القدرة والخبرة في تطوير الذات، وصنع القرار. إن الأشخاص أصحاب المواهب يتمتعون بقدرة تحديد نقاط الضعف والقوة لديهم، ويتخذون قرارات جيدة وعقلانية، بالإضافة إلى النظرة الدقيقة للأهداف المستقبلية الخاصة بهم. وإن الرضا في الحياة من أهم مقومات البقاء، وأصحاب المواهب يمتلكون قدراً عالياً من الرضا. وبالتالي فإن تطوير المواهب الشخصية عند الفرد أمر جدير بالاهتمام والمتابعة، ولكن يجب على الشخص فهم حقيقة وماهية موهبته أولاً.

عليك البحث في داخل نفسك عن المواهب التي تستمتع بها (الرسم، النحت، البرمجة، التصوير). وابحث عن رواد في المجال في وسائل التواصل لتتعلم منهم، وشاهد مقاطع فيديو لتزيد مهارتك، المهم أن تطور مهارتك في شيء من ذلك، وربما قد تستطيع فتح عمل تجاري من وراء موهبتك. لذلك استغل وقت الإجازة للانغماس في تجربة موهبتك وتطويرها.

طرق تنمية المواهب



١- يجب أن أختار محيطًا ملائمًا وهادئًا، ربما الجلوس بمفردي بأحد الأماكن التي أحبها لبعض الوقت، الهدوء يجعلني أسيطر على أفكاري، ويمنحني الوصول إلى نقطة بداية أكثر سهولة وأيضًا قرار أكثر صوابًا.

٢- البحث عن الأفكار الناجحة في المواقع الإلكترونية، والأشخاص الموهوبين الذين طوّروا من أفكارهم ومواهبهم بأبسط الأساليب وأقل الماديات، ودراسة شاملة حول كيفية نجاحهم ووصولهم للهدف المراد.

٣- كتابة كل شيء يدور بمخيلتي من أفكار على مسوّدة؛ حتى أستطيع أن أستمر بالبحث في كيفية تطويرها إلى شيء ملموس.

4- حاول التخلص من الأعمال غير المجدية أو غير النافعة، تلك الطاقة التي تبذلها بعمل تلك الأشياء تستطيع أن تستفيد منها بإكمال المشوار والوصول للنجاح، مثلًا: إذا كنت تشاهد التلفاز كثيرًا أو تخرج إلى المقاهي كل يوم، وتجتمع بأصدقائك كثيرًا، فقلّل لقاءاتك واستغلّ وقتك في أمر يعود عليك بالفائدة.

5- ربما هناك أصدقاء محبطون، لا تسمح لهم بأن يحكموا عليك بالفشل ويحبطوك، هناك أصدقاء إذا أطلعتهم عن ما يدور بمخيّلتك من أفكار، ربما يقولون لك هذا لا يجدي نفعًا والأمر أصعب مما تتخيله، وهذا من شأنه أن يُهبط معنوياتك، حاول أن تتخلص من تلك السلبية حتى لا تؤثر عليك.



النظر في تاريخ العائلة، وعن ما هي الهوايات التي مارسها الأهل والأجداد.

قراءة بعض الكتب الخاصة بالمواهب وتطويرها.

قضاء الوقت في ممارسة، وتطوير الموهبة الموجودة عند الشخص بالفعل.

قضاء بعض الوقت في الرسم والتلوين مع الأطفال.

التطوع في الأعمال التطوعية.

عدم الخوف من تجربة أشياء ونشاطات جديدة.

تعلم الطبخ وصنع بعض الطعام للأهل أو الأصدقاء.

أخذ بعض الحصص، مثل التمثيل، الغناء أو السباحة.