تشوه وجه ممرضة ارتدت الكمامة يومًا كاملاً!

يرتدي الأطباء والممرضات أقنعة وملابس واقية معقمة أثناء العمل في المستشفيات التي تمتد أحيانا لساعات طويلة، حتى لا يصابوا بفيروس كورونا، لكن ممرضة روسية 28 عاما، أصيبت بجروح بالغة في وجهها تشبه الحروق بسبب المواد الكيميائية التي تعقم بها الكمامات الطبية.



ووفق صحيفة " ميرور" أوضحت الممرضة أن الكمامات التي يستخدموها في المستشفى تتعقم بمواد كيميائية قوية للغاية، فلم تتحمل طبقات الجلد الخاصة بها تلك المواد، نظرا لأن المستشفى تعقم الكمامات بشكل مستمر ، حيث لكل طبيب أو ممرض أو عامل كمامته الخاصة به حتى لا تنفذ الكمامات من الأسواق.



ولم يتحمل وجه الممرضة وبشرتها الحساسة المواد الكيميائية في الكمامة وتفاعل معها وأصيبت بجروح بالغة في وجهها نتيجة تفاعل المواد الكيميائية مع جلدها بعد ان اضطرت ارتداؤه طوال اليوم، حيث تحول وجهها إلى اللون الأحمر وظهر فيه علامات احتراق تحتاج لأيام لعلاجها.

وكذلك إصابة بعض الممرضات باحمرار حاد للبشرة في منطقة الخدين والأنف وحدوث الندبات.

وتقول إحدى الممرضات الصينية : “منذ انتشار كورونا نحن لم نهتم بشيء سوى علاج مرضانا الذين أصيبوا بالفيروس فقد رأينا الموت في وجوههم، وكل همنا هو السيطرة على الفيروس وشفاء المرضى، رغم أننا أصبنا باحمرار الخدين وحدوث جروح على الأنف وندبات، وأعتقد أن هذه المشكلة بسيطة أمام تحد كبير إذ إن هدفنا هو هزيمة الفيروس الشرس.

طبيب الجلدية الدكتور هيثم محمود شاولي فقال: حدوث احمرار الخدين نتيجة الكمامة أمر وارد بسبب الشد القوي للأطراف الخيطية ولماسك الأنف وهو ما تسبب في حدوث الاحمرار واهتراء الجلد والتشققات والجروح في منطقة الأنف.

وأضاف ” يبدو أن الممرضة ومع ضغط عملها في فترة الانتشار الكبير في الصين لم تهتم سوى بعملها فقط وأهملت الحرص على تغيير الكمامة، إذ إن الاحمرار والجروح توكد أيضًا بعدم حرصها على تغيير الكمامة من حين لآخر، وهذا أمر شائع حدوثه في أوقات الأزمات”.

الدكتور الشاولي أكد أن الكمامة لا بد أن ترتدى بشكل صحيح وليس بشكل ضاغط جدًا يؤثر على الوجه والأنف والخدين.

أنواع الكمامات واستخداماتها

وحول أنواع الكمامات واستخداماتها يقول الصيدلي محمد عبدالعزيز: هناك أنواع للكمامات؛ فالكمامات العادية أو التي تُعرف بالكمامة الجراحية تستخدم بالعادة للأطباء والممرضين خلال العمليات الجراحية أو من قبل الأفراد لمواجهة الغبار والروائح النفاثة مثلًا أثناء الدهان أو الشوي، وتستطيع هذه الكمامة أن تحمي من (كورونا)، وهي عبارة عن شريط له لونان من الداخل (أبيض) ومن الخارج (أخضر أو أزرق)، واللون الأبيض يجب أن يكون على الفم، والجهة الملونة تكون للخارج.

وعن آلية عمل الكمامة الجراحية قال: اللون الأبيض لديه قدرة على امتصاص السوائل، وهو الرذاذ الذي يخرج من الفم أو الأنف، تستطيع القطعة امتصاص السائل إلى داخل الكمامة، واللون الخارجي سواء كان (الأخضر أو الأزرق) فيمنع تسرب السوائل للخارج أو للداخل، فلا يخرج الرذاذ الذي خرج من الشخص إلى الخارج، ويقوم أيضًا بحماية الشخص من وصول الرذاذ الخارجي إليه، وإلى الكمامة من الداخل.

كمامة N95

ولفت إلى أن كمامة N95 من الكمامات التي تستخدم عندما يكون الفيروس يتنقل عن طريق الهواء، لكن فيروس (كورونا) ينتقل عن طريق الرذاذ، وهذا النوع يرتديه مقدم الخدمة الصحية في أقسام العناية المركزة، أو طبيب لأسباب إذا كان يريد التعامل مع حالة مصابة بمرض معد لأن وجه الطبيب يكون قريب جدًا من المريض، والرذاذ يخرج من فم المريض وبه قاذورات متناهية الصغر، تلك القاذورات قد تدخل للطبيب من خلال الكمامات الجراحية التقليدية، لذلك يلبس (كمامة N95) أما باقي الطواقم الطبية، ترتدي الكمامة الجراحية”.

وعن الفرق بينها وبين الكمامة الجراحية، أوضح، أن الكمامة الجراحية، تستطيع الحجب للجراثيم بحجم 5 ملم، وما أصغر من ذلك لا تستطيع حجزه، ويمكن أن يدخل للشخص عبر المسامات الموجودة فيها، أما (كمامة N95) تستطيع حماية الشخص من القاذورات الصغيرة جدًا متناهية الصغر.