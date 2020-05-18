الاحتلال يهاجم الصيادين في بحر شمال مدينة غزة

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، قوارب الصيادين في عرض بحر شمال مدينة غزة.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين على بعُد 3 ميل غرب منطقة الواحة شمال مدينة غزة.
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18 آيار / مايو 2020 09:26
هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، قوارب الصيادين في عرض بحر شمال مدينة غزة.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين على بعُد 3 ميل غرب منطقة الواحة شمال مدينة غزة.
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