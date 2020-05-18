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الاحتلال يهاجم الصيادين في بحر شمال مدينة غزة

18 آيار / مايو 2020 09:26

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، قوارب الصيادين في عرض بحر شمال مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين على بعُد 3 ميل غرب منطقة الواحة شمال مدينة غزة.

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