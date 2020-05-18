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انتصار بنفس الاسمين.. بايرن ميونيخ يستأنف مسيرة اللقب الثامن

18 آيار / مايو 2020 09:27

انتصار بنفس الاسمين.. بايرن ميونيخ يستأنف مسيرة اللقب الثامن
انتصار بنفس الاسمين.. بايرن ميونيخ يستأنف مسيرة اللقب الثامن

أعاد بايرن ميونيخ، حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة، فارق النقاط الأربع بينه وبين مطارده المباشر بوروسيا دورتموند بفوزه الثمين على مضيفه أونيون برلين 2-صفر، الأحد، على ملعب "آن در ألتن فورستيري" في برلين، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (40 من ركلة جزاء)، والفرنسي بنجامان بافار (80) الهدفين.

وللمفارقة فإن اللاعبَين كانا صاحبي هدفي الفوز في مباراة الذهاب (2-1) في ميونيخ في 26 أكتوبر الماضي، حين منحه بافار التقدم (13) وأضاف ليفاندوفسكي الثاني (53).

وهو الفوز الخامس على التوالي والثامن عشر هذا الموسم لفريق بايرن ميونيخ، الساعي إلى لقبه الثامن على التوالي والـ30 في تاريخه، وعزز موقعه في صدارة بوندسليغا برصيد 58 نقطة مقابل 54 لبوروسيا دورتموند الذي كان افتتح استئناف الدوري بعد توقف شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، بفوز عريض على جاره شالكه برباعية نظيفة، السبت.

وأبقى بايرن ميونيخ، الذي حقق فوزه السادس على التوالي خارج قواعده، على فارق النقاط الأربع بينه وبين دورتموند قبل قمتهما المرتقبة والحاسمة على أرض الأخير "سيغنال إيدونا بارك" بعد 10 أيام وتحديدا في 26 مايو الحالي.

ويستضيف بايرن ميونيخ إينتراخت فرانكفورت السبت المقبل، فيما يحل بوروسيا دورتموند ضيفا على فولفسبورغ في اليوم ذاته.

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