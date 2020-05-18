نادي الأمل يعلن تشكيل الجهاز التدريبي بقيادة حسين الترابين

وافق مجلس إدارة نادي الأمل، برئاسة الدكتور رائد صالحية، على تركيبة الجهاز الفني للفريق للموسم المقبل في دوري الدرجة الثانية. ويضم الجهاز حسين الترابين مدرباً، وقائد خدمات خان يونس السابق، حسن عرام مساعداً للمدرب، وحارس شباب خان يونس السابق مجدي الأشقر مدربًا لحراس المرمى، وإسلام عفانة معالجاً طبياً.

من جانبه، قال إيهاب أبو موسى عضو إدارة النادي، إن الأخير سيضع الإمكانات كافة أمام الجهاز، للبدء في مرحلة الإعداد مع عودة الحياة للملاعب، والمنافسة على الصعود إلى الدرجة الأولى، مشيداً بأداء بعض أعضاء الجهاز خلال مرحلة الإياب في الموسم الماضي.