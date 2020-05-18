مداهمات واعتقالات بالضفة واندلاع مواجهات

الضفة المحتلة – الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدداً من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر حذيفة بدر حلبية من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وذكرت أن قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون"، حاصرت منزل الأسير المحرر في حي باطن الزيت بالبلدة، قبل أن تقتحمه قوات الاحتلال وتفتشه وتعبث بمحتوياته.

يذكر أن سلطات الاحتلال أفرجت عن حلبية في شهر كانون الأول المنصرم، بعد أن خاض اضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 67 يوما، انتهت بتحديد سقف زمني لمدة اعتقاله الإداري.

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال المواطن شاكر عمارة (59 عاما) بعد أن داهمت منزله في مخيم عقبة جبر في أريحا.

واندلعت مواجهات في المخيم بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام تجاههم، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.

أيضاً أصيب عدد من المواطنين، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام في بلدة بيت أمر، فيما اعتقلت أربعة مواطنين آخرين من مناطق متفرقة من محافظة الخليل.

وأفادت المصادر أن جنود الاحتلال اقتحموا منطقة بيت زعته في البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد احمد حماد ابو مارية (32 عاما)، وهو اسير محرر امضى خمس سنوات في سجون الاحتلال.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، معتز ديب العويوي (34 عاما) من مدينة الخليل، واياد ايمن فايز ابو عليان (18 عاما) من بلدة يطا، ووليد حسين مزين (44 عاما) من مخيم العروب، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.