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جهاز جديد لغسل الملابس وفي نفس الوقت ممارسة الرياضة

18 آيار / مايو 2020 09:57

جهاز جديد لغسل الملابس وفي نفس الوقت ممارسة الرياضة
جهاز جديد لغسل الملابس وفي نفس الوقت ممارسة الرياضة


قام مجموعة من الطلبة الصينيين بتطوير جهاز أطلقوا عليه "دراجة غسل الملابس" ،وهو يجمع بين جهازين مختلفين حيث أنه جهاز للرياضة وذلك من أجل الحفاظ على صحة  جيدة وكذلك آلة لغسل الملابس.
يتم وضع هذه الملابس في كوة تتواجد على مقدمة الجهاز، وبعدها يتم التبديل على الدراجة الثابتة من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية التي تساعد في غسل الملابس.

هذ ا الجهاز لم يخرج للوجود الآن لأنه لا يزال في مرحلة التصميم لكنه لفت الأنظار إليه وذلك بعد عرضه في مواقع خاصة بالتقنية والإختراعات.

وهنالك ابتكار آخر يشبهه إلى حد كبير من تصميم السلوفاكية "باربورا توبولوفا" غير أن الفرق أن هذه دراجة متحركة بدلا من الدراجة التابثة والمالبس يتم وضعها في كوة  متواجدة في العجلة الخلفية، وبالتالي تستطيع قيادة الدراجة وفي نفس الوقت غسل الملابس.
 

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