"الجوازات" تُصدر 84 معاملة للمواطنين خلال إبريل الماضي

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية والأمن الوطني -الشق المدني 84 وثيقة رسمية، وذلك عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة الخمس "غزة -الشمال -الوسطى -خانيونس -رفح" وذلك خلال شهر إبريل المنصرم.

وأوضح التقرير الصادر عن إدارة الجوازات، إنجازها "11" وثيقة إضافة أبناء من إجمالي المعاملات التي سُلمت للمواطنين في قطاع غزة، بالإضافة إلى اتمام "8" معاملات تمديد جواز لأول مرة، ومعاملتين تمديد لثاني مرة.

كما وأصدرت الإدارة ثلاث معاملات صُنفت بمعاملات أُخرى، بالإضافة إلى إنجاز "5" معاملات تظهير لبيانات جوازات السفر وثلاث معاملات صورة طبق الأصل، ومعاملتي افادة لمن يهمه الأمر، في حين أجرت عمليات تغذية بيانات لنحو "52" معاملة.