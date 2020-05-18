"الشؤون العامة" بالشق المدني تنجز 1690 معاملة خلال إبريل

غزة- الرأي

أنجزت الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني 1690 معاملة خلال شهر إبريل المنصرم.

وأشار تقرير صادر عن الإدارة، إلى أن دائرة الإشراف والمتابعة نفذت 24 معاملة تنوعت ما بين (تسجيل واعتماد جمعيات محلية وفروع لجمعيات أجنبية - اعتماد مجالس إدارة جمعيات محلية جديد ومعدل - حل جمعيات وفق معايير ومخالفات قانونية).

وبحسب إحصائية صادرة عن الإدارة قدّمت دائرة الخدمات والنشاطات 1567 شهادة حسن سيرة وسلوك للمواطنين.

بدورها أنجزت الإدارة 89 معاملة تسجيل وتجديد كتبة عرائض، فيما أوضح التقرير أن عدد الجمعيات المسجلة خلال شهر ابريل 3 جمعيات (أجنبي - محلي).

وتشرف الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية على قطاع عريض من الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والتي تعتبر أساس التمويل المحلي الموجه للمشاريع الخدماتية والإغاثية والتنموية للمجتمع الفلسطيني.