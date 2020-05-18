"العبادلة" : تأسيس أطباء الامتياز يعد اللبنة الأولى نحو تعزيز الخدمة الصحية

غزة- الرأي

أكد مدير عام تنمية القوى البشرية بوزارة الصحة د. رامي العبادلة، أن استثمار أطباء الامتياز وتطوير أدائهم المهني خلال فترة الامتياز هو جزء رئيس من خارطة تطوير وانضاج اللبنة الاولى نحو تعزيز الخدمة الصحية، جاء ذلك خلال كلمته في البرنامج التعريفي لدفعة جديدة من امتياز الطب البشري.



وتابع د. العبادلة أانه في ظل الظروف الحالية التي تتطلب المزيد من تعزيز الجهوزية والاستعداد لمواجهة جائحة كورونا على كافة المستويات وبشكل رئيس المستويات الصحية , ذلك الامر الذي يجعل مهنة الطب في سلم الأولويات، منوهاً ان باكورة البرنامج ستبدأ بعدد من المواضيع الهامة كون الطبيب يعمل في مؤسسة صحية لابد من معرفة أسس أربعة أهمها مكافحة العدوى، ومهارات الدعم الأساسي للحياة، مهارات الاتصال والتواصل.



كما ودعا د.العبادلة الاطباء إلى ضرورة الاهتمام في الجانب البحثي، لافتا الى الاهتمام والجهد التي تبذله وزارة الصحة لتدريب وتطوير مهارات أطباء الامتياز.

من جهته قدّم د. أسامة أبو معمر تعريفاً عاماً بضوابط برنامج الامتياز وما يشمله من حقوق وواجبات على الطبيب خلال فترة التدريب، مشيراً إلى أهمية الاطلاع على دليل البرنامج الذي يوضّح الجوانب الفنيّة والإدارية والاجرائية التي يحتاجها طبيب الامتياز خلال فترة التدريب.



بدورهم قدم كل من أ..احمد الشرفا و د. نادية مزيد عرضا تقديميا يوضح الدليل المعتمد لبرنامج الامتياز وأهدافه والتبعية الإدارية وما يصحبه من فترات تدريبية وآلية التسجيل للبرنامج والمهام الطبية التي يجب ان يمارسها طبيب الامتياز.

إلى ذلك أوضح د.خالد زمو خلال حديثه أثناء العرض التقديمي على ضرورة تركيز الطبيب على المهارات الاكلينيكية الأساسية في كل مساق، كما وذكر الدورات الهامة التي يجب على الطبيب الالتحاق بها كشرط أساسي للحصول على شهادة الامتياز، مبينا الى خضوع جميع الأطباء لامتحان تقييمي بعد اجتيازهم الدورات التدريبية، وأضاف انه سيتم منح الطبيب المجتاز شهادة معتمدة من قبل الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية .

كما قدم أعضاء لجنة مكافحة العدوى كل من أ.سليمان العديني ، أ.وائل حرب محاضرات علمية

حول طرق مكافحة العدوى فيما يخص فيروس كورونا المستجد وكيفية التعامل مع الواقيات الشخصية