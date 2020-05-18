رئيس بلدية خان يونس يبحث مع فريق شبابي دعم المشاريع التنموية

خان يونس- الرأي

بحث رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة مع فريق شبابي السبل الكفيلة بدعم المشاريع التنموية والريادية والمشاريع الصغيرة لصالح الأسر المستورة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتعزيز حالة الاعتماد على النفس.

وكان م. البطة قد إلتقى رئيس مبادرة المشاريع التنموية أ. حامد أبو علوان، والوفد المرافق له وبحثا أخر التطورات في ظل الظروف السائدة التي تسببت بها جائحة كورونا، وكذلك تم التطرق إلى جُملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم شريحة الشباب وتتبنى قضاياهم ومبادراتهم المتنوعة والتي تساعد في بناء المجتمع والتخفيف من حدة الظروف السائدة.