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رئيس بلدية خان يونس يبحث مع فريق شبابي دعم المشاريع التنموية

18 آيار / مايو 2020 10:39

رئيس بلدية خان يونس يبحث مع فريق شبابي دعم المشاريع التنموية
رئيس بلدية خان يونس يبحث مع فريق شبابي دعم المشاريع التنموية

خان يونس- الرأي

بحث رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة مع فريق شبابي السبل الكفيلة بدعم المشاريع التنموية والريادية والمشاريع الصغيرة لصالح الأسر المستورة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتعزيز حالة الاعتماد على النفس.
وكان م. البطة قد إلتقى رئيس مبادرة المشاريع التنموية أ. حامد أبو علوان، والوفد المرافق له وبحثا أخر التطورات في ظل الظروف السائدة التي تسببت بها جائحة كورونا، وكذلك تم التطرق إلى جُملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم شريحة الشباب وتتبنى قضاياهم ومبادراتهم المتنوعة والتي تساعد في بناء المجتمع والتخفيف من حدة الظروف السائدة.

رئيس بلدية خان يونس يبحث مع فريق شبابي دعم المشاريع التنموية 99118484_2969953546426505_6806961129034612736_o 97776466_2969953769759816_3544549995862556672_o
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