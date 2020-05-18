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بلدية خان يونس تنفذ حملة إفطار صائم على الطريق

18 آيار / مايو 2020 11:01

بلدية خان يونس تنفذ حملة إفطار صائم على الطريق
بلدية خان يونس تنفذ حملة إفطار صائم على الطريق

خان يونس- الرأي

 نفذت بلدية خان يونس ضمن سياسة تعزيز الترابط المجتمعي، وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي حملة " إفطار صائم على الطريق " بتوزيع المياه والتمر، وجِيَب قماش على سائقي السيارات لوضع النفايات بداخلها، وفواحات على السائقين قبل موعد الإفطار.

وتأتي هذه المبادرة ضمن فعاليات بلدنا نظيفة والتي انطلقت الشهر الماضي في ظل ظروف صعبة يعاني منها القطاع في ظل الحصار وضعف إمكانيات البلديات، الأمر الذي أثر على الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين وخاصة في ظل جائحة فايروس كورونا المستجد.
وأوضح مدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، أن الحملة تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية المحافظة على نظافة الشوارع وعدم إلقاء القمامة من السيارات .
وأكد بأن البلدية لا تألو جهدًا في تنفيذ مثل هذه المشاريع والمبادرات و التي تعزز من السلوكيات البيئة الإيجابية لدى المواطنين.

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