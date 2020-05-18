مباحث خان يونس تعيد مبلغ 20 ألف شيكل لصاحبه

غزة- الرأي

أعادت المباحث العامة بشرطة محافظة خان يونس -قسم البلد-مبلغ مالي يقدر بـ 20 ألف شيكل لأحد التجار بعد تعرضه للسرقة والنشل أثناء صعوده في مركبة أجرة وسط المحافظة.

وذكر الرائد سليمان الفرا رئيس قسم مباحث خان يونس -البلد -أنه وفور تلقي شكوى التاجر، تم تكثيف عمليات البحث والتحري، وجمع المعلومات حول الواقعة إلى أن تم تحديد المشتبه به بعد عرض صورته على المشتكى وسائق المركبة.

وبين الرائد الفرا أنه وبعد التعرف على المشتبه به المدعو ( م.د) سكان النصيرات بالمحافظة الوسطى تم أخذ إذن النيابة العامة باعتقاله وتفتيش منزله قبل تصرفه بالمبلغ المسروق، مؤكداً تمكنهم من استعادة المبلغ واعتقال المشتبه به وإحالته للجهات القانونية.