استقرار حالة الرضيع المصاب بـ"كورونا" و9 محافظات خالية من الإصابات

رام الله – الرأي:

أكدت وزارة الصحة في رام الله استقرار الحالة الصحية للرضيع المصاب بفيروس كورونا من بيت أولا، والذي كان قد أدخل إلى العناية المكثفة أمس.

وذكرت أن الرضيع (3 أشهر) أدخل إلى مركز العزل والعلاج في حلحول، وتعامل الكادر الطبي معه بشكل مكثف من مساء أمس وحتى السادسة من صباح اليوم حتى استقرت حالته.

وأشارت إلى أن العدوى انتقلت إلى الرضيع عن طريق والده المصاب، الذي كان يعمل داخل أراضي الـ1948.

وفي سياق متصل أعلنت الوزارة عن خلو تسع محافظات من "كورونا" وهي: طوباس، وأريحا والأغوار، قلقيلية، جنين، بيت لحم، سلفيت، رام الله والبيرة، وطولكرم، ونابلس.

وأوضحت أن المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، ومحافظة الخليل، ومحافظة القدس، ما زال فيها إصابات بفيروس "كورونا".

ولفتت إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، بلغ 101 حالة، بينها 59 في مدينة القدس، و8 في ضواحي القدس و30 في مدينة الخليل و4 في قطاع غزة.