وكالة الرأي الفلسطينية محكمة الاحتلال تدين المتهم بجريمة عائلة دوابشة بالقتل العمد وكالة الرأي الفلسطينية مباحث خان يونس تعيد مبلغ 20 ألف شيكل لصاحبه وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنفذ حملة إفطار صائم على الطريق وكالة الرأي الفلسطينية مركز "سما شباب" ينظم مبادرة الريادة طريق السيادة في بيت لاهيا وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية خان يونس يبحث مع فريق شبابي دعم المشاريع التنموية وكالة الرأي الفلسطينية "العبادلة" : تأسيس أطباء الامتياز يعد اللبنة الأولى نحو تعزيز الخدمة الصحية وكالة الرأي الفلسطينية "الشؤون العامة" بالشق المدني تنجز 1690 معاملة خلال إبريل وكالة الرأي الفلسطينية "الجوازات" تُصدر 84 معاملة للمواطنين خلال إبريل الماضي وكالة الرأي الفلسطينية جهاز جديد لغسل الملابس وفي نفس الوقت ممارسة الرياضة وكالة الرأي الفلسطينية سرقا المتجر ببطيختين.. و"فيسبوك" أوقع بهما
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

استقرار حالة الرضيع المصاب بـ"كورونا" و9 محافظات خالية من الإصابات

18 آيار / مايو 2020 12:20

رام الله – الرأي:

أكدت وزارة الصحة في رام الله استقرار الحالة الصحية للرضيع المصاب بفيروس كورونا من بيت أولا، والذي كان قد أدخل إلى العناية المكثفة أمس.

وذكرت أن الرضيع (3 أشهر) أدخل إلى مركز العزل والعلاج في حلحول، وتعامل الكادر الطبي معه بشكل مكثف من مساء أمس وحتى السادسة من صباح اليوم حتى استقرت حالته.

وأشارت إلى أن العدوى انتقلت إلى الرضيع عن طريق والده المصاب، الذي كان يعمل داخل أراضي الـ1948.

وفي سياق متصل أعلنت الوزارة عن خلو تسع محافظات من "كورونا" وهي: طوباس، وأريحا والأغوار، قلقيلية، جنين، بيت لحم، سلفيت، رام الله والبيرة، وطولكرم، ونابلس.

وأوضحت أن المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، ومحافظة الخليل، ومحافظة القدس، ما زال فيها إصابات بفيروس "كورونا".

ولفتت إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، بلغ 101 حالة، بينها 59 في مدينة القدس، و8 في ضواحي القدس و30 في مدينة الخليل و4 في قطاع غزة.

 

 

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"معهد الأمل" يفتتح مركزاً لتدريب الخياطة لأمهات الأيتام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟