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خلال الجولات التفتيشية

وزارة الاقتصاد تضبط حليباً غير مطابق للمواصفات الفلسطينية

18 آيار / مايو 2020 12:27

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غزة- الرأي

ضبطت طواقم التفتيش التابعه لوزارة الاقتصاد الوطني،  حليب غير مطابق للمواصفات الفلسطينية في مخازن أحد التجار في محافظة غزة 

 وقالت الادارة العامه للعلاقات العامه والإعلام في تقرير الايجاز اليومي  لأنشطة واعمال الوزارة، إ ن طواقم حماية المستهلك وخلال الجولات  المكثفة على المنشآت الاقتصاديه ومخازن التجار  ضبطت 10طن حليب بسبب انخفاض نسبه البروتين.
حماية المستهلك
 وبين التقرير أن مفتشو الوزارة في محافظات غزة نظموا 17 جوله ميدانيه على المحلات التجاريه والاسواق تم خلالها زياره 375 منشأة تجارية، وتحرير 14 محضر اتلاف لاصناف منتهيه الصلاحيه، وتحرير مخالفه عدم الاعلان عن الاسعار، وسحب 28 عينة غذائية  للفحص المخبري التأكد  من سلامة وجودة المواد والسلع الغذائيه قبل تناولها في الاسواق.
وأوضح  ان طواقم الوزارة تنظم جولات ليلية على مصنع المواد الغذائية والمخابز للتأكد من جودة المواد الخام الاساسية في عملية الإنتاج والتصنيع
مديرية دمغ ومراقبة المعان الثمينة 
كما أفاد التقرير أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، قامت بتنظيم جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات شملت زيارة 5 محلات لبيع الذهب والمجوهرات وثلاث مصانع لتصنيع الذهب بمحافظة غزة

e45577e0-f551-409c-b29f-5cc08ddf73ff eb00121d-2918-4197-bf29-f947345ec8ae وزارة الاقتصاد تضبط حليباً غير مطابق للمواصفات الفلسطينية 0c46eec0-08e0-4a8f-bd42-5c32dd9e78d7 (1) 055eb14b-1755-4c1d-97b6-c12c6f4c52a4
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