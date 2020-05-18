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الاحتلال يجرف نحو 15 دونما جنوب شرق طولكرم

18 آيار / مايو 2020 02:13

الضفة المحتلة-الرأي:

جرفت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، نحو 15 دونما مزروعة بأشجار الزيتون في الاراضي الواقعة بين قريتي كفا وشوفة جنوب شرق طولكرم.

وقال الناشط تحسين حامد، "إن أكثر من 10 جرافات احتلالية بحراسة قوات الاحتلال ومجموعة من المستوطنين المسلحين قاموا بتجريف هذه الاراضي وتدمير واقتلاع أشجار الزيتون وكل المزروعات فيها، والتي تعود ملكيتها لآل حامد وأهالي كفا وللمواطن عارف يعقوب"، مشيرا إلى أن هذه الأراضي تقع غرب مستوطنة "آفني حيفتس" المقامة على اراضي قرى شوفة وكفا وكفر اللبد والحفاصي.

وأضاف، "إن هذه الاعمال هي استمرار للاعتداءات المتكررة على اراضي المواطنين في هذه المنطقة لتحقيق اهدافها الاستيطانية وحماية المستوطنين بحجة انها قريبة من مستوطنة "آفني حيفتس""، مشيرا إلى أن جرافات الاحتلال قامت قبل شهر ونصف بإغلاق الطرق المؤدية إلى هذه الأراضي بالسواتر الترابية ومنعت المزارعين من الوصول لأراضيهم والعمل فيها.

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