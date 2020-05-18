الهند تقدم مليوني دولار لدعم البرامج الأساسية للأونروا

وكالات-الرأي:

قدمت الحكومة الهندية، مليوني دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لدعم البرامج والخدمات الأساسية للوكالة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وقال ممثل جمهورية الهند لدى فلسطين سونيل كومار، "نيابة عن الحكومة الهندية أود أن أعرب عن تقديري للعمل المميز والمساعي التي تقوم بها الأونروا. نؤمن أن مساهمتنا ستدعم أنشطة الوكالة وتقديم المساعدة اللازمة للاجئين الفلسطينيين، وستساعد في تحقيق إمكانياتهم الكاملة في التنمية البشرية " مؤكدًا استمرار دعم بلاده لأنشطة الأونروا في المنطقة.

ويذكر أن الهند كانت قد رفعت مساهمتها المالية السنوية للأونروا من 1.25 مليون دولار أميركي في عام 2016 إلى 5 ملايين دولار في عامي 2018 و 2019، وتعهدت بتقديم 5 ملايين دولار أخرى عام 2020.