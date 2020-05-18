وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجرف نحو 15 دونما جنوب شرق طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية فرنسا تقدم الدعم لتوفير مواد غذائية للأسر المستضعفة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تضبط حليباً غير مطابق للمواصفات الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية استقرار حالة الرضيع المصاب بـ"كورونا" و9 محافظات خالية من الإصابات وكالة الرأي الفلسطينية وفاة فلسطيني في نيكاراغوا بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية محكمة الاحتلال تدين المتهم بجريمة عائلة دوابشة بالقتل العمد وكالة الرأي الفلسطينية مباحث خان يونس تعيد مبلغ 20 ألف شيكل لصاحبه وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنفذ حملة إفطار صائم على الطريق وكالة الرأي الفلسطينية مركز "سما شباب" ينظم مبادرة الريادة طريق السيادة في بيت لاهيا وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية خان يونس يبحث مع فريق شبابي دعم المشاريع التنموية
أخبار » عربي ودولي

الهند تقدم مليوني دولار لدعم البرامج الأساسية للأونروا

18 آيار / مايو 2020 02:29

وكالات-الرأي:

قدمت الحكومة الهندية، مليوني دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لدعم البرامج والخدمات الأساسية للوكالة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وقال ممثل جمهورية الهند لدى فلسطين سونيل كومار، "نيابة عن الحكومة الهندية أود أن أعرب عن تقديري للعمل المميز والمساعي التي تقوم بها الأونروا. نؤمن أن مساهمتنا ستدعم أنشطة الوكالة وتقديم المساعدة اللازمة للاجئين الفلسطينيين، وستساعد في تحقيق إمكانياتهم الكاملة في التنمية البشرية " مؤكدًا استمرار دعم بلاده لأنشطة الأونروا في المنطقة.

ويذكر أن الهند كانت قد رفعت مساهمتها المالية السنوية للأونروا من 1.25 مليون دولار أميركي في عام 2016 إلى 5 ملايين دولار في عامي 2018 و 2019، وتعهدت بتقديم 5 ملايين دولار أخرى عام 2020.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"معهد الأمل" يفتتح مركزاً لتدريب الخياطة لأمهات الأيتام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟