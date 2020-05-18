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الاحتلال يصور منازل وآبار مياه جنوب الخليل

18 آيار / مايو 2020 02:36

الاحتلال يصور مباني ارشيف
الاحتلال يصور مباني ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

داهمت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، قرية بيرين جنوب الخليل المحتلة.

وذكر منسق لجنة "الحماية والصمود بمسافر يطا جنوب الخليل" "فؤاد العمور"، بأن قوات الاحتلال داهمت قرية بيرين وقامت بتصوير منازل وآبار مياه وشبكة الكهرباء قيد الانشاء في المنطقة.

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