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ملادينوف: القانون الدولي يحظر ضم (إسرائيل) للضفة

18 آيار / مايو 2020 03:26

وكالات-الرأي:

حذر مبعوث الأمم المتحدة لعملية التسوية بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من أن ضم سلطات الاحتلال لأراض فلسطينية محتلة بالضفة الغربية، محظور بموجب القانون الدولي.

وقال ملادينوف: "يُشكّل الضم تهديدا كبيرا، وهو محظور بموجب القانون الدولي، وسيقوّض النظام الدولي".

وأضاف لدى مشاركته في ندوة نظمها المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الاقليمية مساء الأحد "سيكون للضم آثار قانونية وسياسية وأمنية، سيكون من الصعب التعامل معها".

وتابع ملادينوف: "سيلحق الضم الضرر بآفاق السلام، ويشجع التطرف من جميع الجهات، كما سيقلل من احتمالات تطبيع العلاقات بين (إسرائيل) والدول العربية".

وكان رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" أعلن في حفل تنصيب حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة الأحد، أن حكومته ستسعى إلى ضم المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 في المئة من مساحة الضفة الغربيةK وأعلن الفلسطينيون، وكثير من دول العالم، خلال الأسابيع الأخيرة، رفضهم لضم (إسرائيل) أجزاء من الضفة.

 

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