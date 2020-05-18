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حماس: أميركا تشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من المجازر

18 آيار / مايو 2020 04:53

غزة – الرأي:

وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي "مايكل بومبيو" التي هدد فيها محكمة الجنايات الدولية حال فتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية، بالبلطجة التي تمارسها الإدارة الأمريكية على جهة قضائية دولية.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم، إن هذا الموقف يعبر عن استمرار الدعم الأمريكي لكل جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وتشجيع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم.

وبين أن الإدارة الأمريكية بمواقفها ضد حقوق الشعب الفلسطيني وآخرها تأييدها لضم أراضي الضفة الغربية أصبحت شريكة الاحتلال الإسرائيلية في عدوان عليه.

وأكد قاسم أن قادة الاحتلال يجب أن يقدموا إلى المحاكم الدولية على جرائمهم المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

وكان "بومبيو" جدد تأكيد معارضة بلاده أي تحقيقات تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي المحتلة، ووصفها بغير الشرعية.

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