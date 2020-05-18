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أوقاف القدس ترفض التعامل مع محاكم الاحتلال بشأن فتح الأقصى

18 آيار / مايو 2020 04:58

الضفة المحتلة-الرأي:

أكد الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى المبارك أن دائرة الأوقاف الإسلامية ترفض وبشكل قاطع التعامل مع محاكم الاحتلال في قضية فتح أبواب المسجد الأقصى.

وشدد الكسواني على أن فتح أبواب المسجد الأقصى هي قضية تابعة للأوقاف الإسلامية، وأن الإغلاق ارتبط بجائحة كورونا، حفاظا على النفس البشرية، وبناءً على نصائح طبية وصحية مختصة، وما بني عليه من فتاوى شرعية ضمن مقاصد الشريعة في حفظ النفس.  

وأشار الكسواني إلى أن الأوقاف الإسلامية لم ولن تتعامل مع الاحتلال ومحاكمه منذ عام 1967م، بخصوص القضايا المرتبطة بالمسجد الأقصى.

وتعقيبا على جلسة ما تسمى بمحكمة الاحتلال العليا الإسرائيلية للنظر بمطالبات المستوطنين للسماح لهم باقتحام الأقصى، جدد الكسواني التأكيد على أنه في حال تم فتح أبواب المسجد عنوة للمستوطنين، سيجدون أمامهم عشرات آلاف المصلين الذين سيتصدون لهم وسيقفون بوجه أي اقتحام للأقصى.

وقررت الأوقاف والشؤون الإسلامية إغلاق المسجد الأقصى منذ نحو شهرين ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة وباء "كورونا".
 

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