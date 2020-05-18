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"مركزية فتح" تدعو للتأهب والاستنفار لمواجهة الاستحقاقات المقبلة

18 آيار / مايو 2020 05:02

الضفة المحتلة-الرأي:

بحثت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، التطورات السياسية الخطيرة، ونتائج سياسات ومواقف حكومة الاحتلال التدميرية، التي أعلن عنها أمس.

ودرست مركزية فتح خلال اجتماعها اليوم الإثنين، تفاصيل وكيفية الرد الفلسطيني، الذي سيتم اعتماده في اجتماع القيادة الفلسطينية غدا، داعيةً أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، إلى التأهب والاستنفار لمواجهة الاستحقاقات المقبلة.

وشددت على دور "فتح" في تعبئة قطاعات الشعب ودعم كل فئاته وفي المقدمة منها قضية الأسرى، مؤكدة حرصها الشديد على حقوقهم واستحقاقاتهم وكرامتهم في مواجهة خطوات الاحتلال التي تستهدفهم.

وتناولت اللجنة خلال مداولاتها المواقف العربية والدولية المختلفة، واشادت بموقف العاهل الاردني، ودعت دول الاتحاد الاوروبي إلى حسم مواقفها بما ينسجم مع واجباتها القانونية والتزاماتها وأهدافها السياسية.

وقررت اللجنة المركزية الاستمرار باجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لمتابعة التطورات.

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