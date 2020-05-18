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إنهاء تدريبات إجلاء بالمروحيات لجنود مصابين عند حدود غزة

18 آيار / مايو 2020 05:21

مناورة اخلاء جرحى
مناورة اخلاء جرحى

الداخل المحتل-الرأي:

ذكرت المواقع العبرية، أن اللواء الجنوبي في فرقة غزة بجيش الاحتلال أنهى تدريبات عسكرية الأسبوع الماضي تحاكي إصابة جنود خلال مواجهات قرب حدود غزة وإجلائهم بواسطة المروحيات إلى المستشفيات.
 
وأشارت إلى أن التدريبات جرت بالتعاون مع سرب الطائرات 14، ووحدة العناية المركزة العسكرية وتم فيها التعامل مع سيناريو وقوع مواجهات قوية عند السياج مع حدود قطاع غزة وإصابة جنديين، وكيفية إبلاغ القوات عن الحادث وتوفير الرعاية الطبية السريعة لهم.
 
وقال النقيب "إيدن هاروش" الضابط الطبي في فرقة غزة، "إننا نواصل تحسين المستوى المهني للقوات ومحاكاة حدث حقيقي، ودمج عمل القوات في الفريق الطبي لإنقاذ حياة الجنود وتوفير الاستجابة الأولية لهم ووقف النزيف".

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