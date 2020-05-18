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الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في القطاع

18 آيار / مايو 2020 06:16

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بغزة عن عدم تسجيلها إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة، أنها أجرت 107 فحوصات لعينات مشتبه بها خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم تُسجل إصابات جديدة، بعد أن أجرت فحوصًا لـ7492 عينة منذ ظهور الفيروس في القطاع، كان منها 7472 سلبية، و20 إيجابية ثبت إصابتها.

ولفتت إلى أن 16 حالة تعافت، غادر منها 10 إلى الحجر المنزلي، وبقيت أربع داخل الحجر الصحي في معبر رفح، فيما توجد أربع حالات لا زالت مصابة تتلقى العلاج في مستشفى العزل بالمعبر.

وبيّنت الوزارة أن عدد النزلاء المحجورين في مراكز الحجر الصحي الخاص بلغ 1562.

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