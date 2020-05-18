عياش لـ"الرأي": احتجاز كل صياد تجاوز الحدود البحرية في الحجر الصحي

غزة- بسام العطار- الرأي:

قال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش إن وزارة الداخلية أبلغتهم باتخاذ إجراءات صارمة بحق كل صياد يتجاوز الحدود البحرية لقطاع غزة.

وأوضح عياش لـ"الرأي" مساء اليوم الاثنين أن الشرطة البحرية أبلغتهم بأنها ستقوم ابتداءاً من اليوم بحجز كل صياد يثبت عليه أنه قام بتجاوز الحدود الشمالية الغربية أو الحدود الجنوبية الغربية وإرساله الى الحجر الصحي لمدة واحد وعشرين يوم.

وبين عياش أن هذا الإجراء جاء للحفاظ على صحة المواطنين ومحاصرة فيروس كورونا، داعياً كافة الصيادين الالتزام بهذا القرار تحت طائلة المسؤولية.