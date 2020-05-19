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أرسنال يخطط لضم هداف كلوب بروج البلجيكى لتعويض رحيل أوباميانج

19 آيار / مايو 2020 06:48

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يخطط نادى أرسنال الإنجليزي، لتعزيز هجوم الفريق فى الموسم المقبل، بالتوقيع مع مهاجم جديد، خاصة فى ظل رغبة الهداف الجابونى بيير أوباميانج فى الرحيل عن صفوف الجانرز، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ورفضه تجديد عقده مع النادى، حيث أن عقده الحالى سوف ينتهى فى صيف عام 2021، وقالت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، إن أرسنال يسعى للحصول على خدمات المهاجم النيجيرى إيمانويل دينيس، لاعب فريق كلوب بروج البلجيكي، خلال الميركاتو الصيفى المقبل، لتعويض الرحيل المتوقع لأوباميانج خلال الصيف المقبل، والإستفادة من مبلغ بيعه لتدعيم الفريق.  

أضافت الصحيفة، أن مسئولى النادى اللندنى، يستعدون لتقديم مبلغ 22 مليون إسترليني، لضم دينيس صاحب الـ22 عاما، هداف فريق كلوب بروج، الذى يعد هدفا للعديد من الأندية الإنجليزية مثل شيفيد يونايتد، واتفورد ونيوكاسل يونايتد.

واعترف فيليب كليمنت، رئيس كلوب بروج، لصحيفة " La Dernier" البلجيكية، قائلا:"من الصعب الإحتفاظ بدينيس فى الموسم المقبل، ومن المحتمل أن يغادر، حيث حان الوقت ليخطو خطوة جديدة فى مسيرته".

وسجل المهاجم النيجيرى دينيس، 9 أهداف خلال الموسم الحالى مع فريقه البلجيكي، خلال 25 مباراة بجميع المسابقات، ونجح فى تسجيل هدفين فى شباك ريال مدريد، بمعقله بالبرنابيو، فى دورى أبطال أوروبا.

وانضم الهداف النيجيرى، لصفوف فريق كلوب بروج، فى صيف عام 2017، قادما من فريق زوريا الأوكرانى، مقابل 1.2 مليون يورو، وخاض مع الفريق البلجيكى 103 مباريات، سجل 28 هدفا، وقدم 10 تمريرات حاسمة. 

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