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"نيمار جديد" على رادار ليفربول

19 آيار / مايو 2020 06:49

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يراقب الفريق الفني في نادي ليفربول الإنجليزي عن كثب، اللاعب الشاب تاليس مانغو، الذي يلعب مع نادي فاسكو دا جاما البرازيلي، ويطلق عليه البعض "نيمار الجديد".

وعلى الرغم من أن اللاعب تاليس، الذي لا يزال يبلغ من العمر 17 عاما، فقد اكتسب شهرة كبيرة، خصوصا في البرازيل، ولفت أنظار أندية اوروبية كبيرة في الأونة الأخيرة.

ونقل موقع فريق ليفربول عن الصحفي البرازيلي جيلمار فيريرا قوله، إن "تاليس لاعب واعد، وقد ظهر لأول مرة مع فاسكو دا جاما العام الماضي، وهو في سن 17 عامًا فقط. إنه يمتلك بالفعل مهارات فنية جديرة بالثناء ونضجًا مثيرًا لشاب في مثل عمره".

 وأوضح أنه في أول ظهور له، كان الشاب يجذب انتباه بعض الأندية الأوروبية الكبرى، وأضاف: "قبل أشهر من ترقيته إلى الفريق الأول، عندما كان عمره 16 عامًا، تمت مراقبته من قبل فريق فني من أتلتيكو مدريد".

وتاليس ليس مشهودًا له على مستوى النادي فقط، فقد تم اختياره أيضًا ليكون على خطى كبار نجوم كرة القدم، أمثال نيمار دار سيلفا، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي.

وكان تاليس ضمن تشكيلة منتخب البرازيل التي فازت بكأس العالم تحت 17 سنة. ويتوقع له كثيرون ان يكون نجما عالميا لما يتمتع به من مهارات فنية عالية.

وقال الصحفي فيريرا: "في بطولة كأس العالم، تعرض لإصابة في الكاحل الأيسر ناجم عن التواء، مما أقعده عن اللعب في الشهرين الأخيرين من الموسم. وخلال العطلة الصيفية، أصيب بكسر في مشط القدم الخامس، وأيضاً في قدمه اليسرى".

لكن تاليس، ولحسن الحظ، عاد الآن إلى لياقته الكاملة، وأصبح على استعداد للعب بمجرد استئناف مسابقات كرة القدم، التي توقف في مختلف أنحاء العالم بسبب تفشي فيوس كورونا.

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