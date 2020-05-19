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"الاتصالات" تعلن استكمال صرف المنحة القطرية اليوم وغدًا

19 آيار / مايو 2020 07:00

غزة- الراي

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن استكمال صرف المتبقي والوكالات من مساعدات المنحة القطرية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء. 

وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم فقط في مكاتب بريد جباليا وعمر المختار وخان يونس. 

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