المجلس الأعلى للشباب و الرياضية يزوران بيوت قادة العمل الرياضي بالشمال

غزة- الراي



قام وفد من المجلس الأعلى للشباب والرياضة والأسرة الرياضية يتقدمهم أ. عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى،بزيارة لبيوت قادة العمل الرياضي في محافظة الشمال، والتي جاءت استكمالا لحملة الوفاء للأسرة الرياضية والتي أطلقها المجلس خلال الفترة الماضية ، حيث ضم الوفد أ. سعيد ابو سلطان مدير عام المشاريع بالمجلس، اضافة لرؤساء وممثلي أندية محافظة الشمال .

حيث قام الوفد بزيارة لبيت الشهيد إياد فياض، لاعب نادي بيت حانون الأهلي وأحد أبرز نجوم لعبة الكرة الطائرة على مستوى قطاع غزة، والذي مثل فلسطين وأنديتها في العديد من البطولات الخارجية، وكان في استقبال الوفد جمعٌ كبير من عائلة الشهيد والكوادر الرياضية في مدينة بيت حانون.

كما وزار الوفد بيت الرياضي الكبير ورئيس نادي شباب جباليا السابق الراحل عيسى ضاهر، والذي كان له بصمات واضحة على صعيد لعبة كرة القدم في قطاع غزة، من خلال عمله في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لسنوات عديدة، حيث أسس لمرحلة مهمة في تاريخ رياضتنا الفلسطينية.

واختتم الوفد زيارته لأحد أركان لعبة كرة الطاولة في فلسطين الراحل مصباح العسقلاني، والذي كان العقل المدبر للعبة على مدار سنوات طويلة، حيث أفنى حياته محباً ومخلصاً لها، وشارك في تنظيم المسابقات المحلية اضافةً لمشاركته مع الأندية والمنتخبات في العديد من البطولات الخارجية.

وقال هنية بأن تلك الزيارة جاءت استكمالا لبرنامج الوفاء لقادة العمل الرياضي، والذين رحلوا وتركوا خلفهم إرثاً رياضياً عظيماً وتاريخاً ناصعاً، وكان لهم الدور الكبير في النهوض برياضتنا الفلسطينية خلال العقود الماضية.

وأكد هنية بأن المجلس الأعلى سيبقى وفياً لأسرتنا الرياضية الكبيرة، والتي تنصهر فيها كل الانتماءات والتوجهات، حيث كانت الأسرة الرياضية رائدة العمل الوحدوي على مدار السنوات الماضية. واضاف هنية بأن المجلس الأعلى سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة بزيارة لبيوت الراحلين من قادة العمل الرياضي في مدينة غزة، ليكون المجلس قد اختتم برنامج الوفاء للأسرة الرياضية والذي أطلقه منذ بداية شهر رمضان المبارك.

