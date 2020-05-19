علماء يؤكدون: الجهاز المناعى للإنسان قادر على مواجهة كورونا

كشفت دراسة بحثية لمعهد لاجولا للحساسية والمناعة بكاليفورنيا عن أن الجهاز المناعي للجسم يمكن أن يتعرّف على كورونا بطرق عديدة، وهو ما يساعد في تبديد المخاوف من أن الفيروس قد يفلت من الجهود المستمرة لإنشاء لقاح ناجح للقضاء عليه.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية يتسابق العلماء في جميع أنحاء العالم لتطوير لقاح للحماية من عدوى كوفيد 19، ويحاول علماء الأوبئة التنبؤ بكيفية ظهور وباء الفيروس التاجي حتى يتوفر هذا اللقاح.

ومع ذلك ، فإن كلا الجهدين محاطان بشكوك حول ما إذا كان الجهاز المناعي قادرًا على الاستجابة بشكل كبير ودائم لكورونا وما إذا كان التعرض للفيروسات التاجية المنتشرة يوفر أي نوع من الحصانة الوقائية.

واجرى العلماء في معهد لاجولا لعلم المناعة حول تطور المناعه واستجابتها لعدوى فيروس كورونا بدأ في سد فجوة المعرفة الهائلة بأخبار جيدة لمطوري اللقاحات، ويوفر أول بيانات علم المناعة للمساعدة في توجيه توصيات للعلماء الذين يعملون على انتاج اللقاحات.

وتوثق الدراسة استجابة مناعية قوية مضادة للفيروس كورونا في مجموعة من 20 بالغًا تعافوا من كوفيد 19، تظهر النتائج أن الجهاز المناعي للجسم قادر على التعرف على كورونا بطرق عديدة ، مما يبدد المخاوف من أن الفيروس قد يفلت من الجهود المستمرة لإنشاء لقاح فعال.

وقال استاذ في مركز الأمراض المعدية وأبحاث اللقاحات، "إذا رأينا استجابات مناعية هامشية فقط لكنا قلقًنا، مضيفا لكن ما نراه هو استجابة قوية للغاية من الخلايا التائية ضد فيروس كورونا وهذه النتائج هي أخبار جيدة حقا لتطوير اللقاحات ".

وأضاف أستاذ آخر أستاذ في مركز الأمراض المعدية وبحوث اللقاحات: "إن جميع الجهود المبذولة للتنبؤ بأفضل المرشحين للقاحات وإجراءات ضبط الجائحة تعتمد على فهم الاستجابة المناعية للفيروس كان الناس قلقين حقًا من أن فيروس كورونا لا يُحدث مناعة ، وقد عززت التقارير حول إعادة إصابة الأشخاص بهذه المخاوف ، ولكن مع العلم الآن أن الشخص العادي الذي يقوم باستجابة مناعية قوية يجب أن يزيل هذه المخاوف إلى حد كبير."

وأوضح الباحثون في دراستهم أنهم اختاروا الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى ولم يحتاجوا إلى دخول المستشفى لتقديم معيار قوي لما تبدو عليه الاستجابة المناعية الطبيعية ، حيث يمكن للفيروس أن يقوم ببعض الأشياء غير العادية للغاية لدى بعض الأشخاص، ووجد الباحثون أن جميع مرضى كوفيد 19 كان لديهم استجابة للخلايا التائية ، مما يساعد على إنتاج الأجسام المضادة، وأنتج جميع المرضى تقريبًا الخلايا القاتلة للفيروس والتي تقضي على الخلايا المصابة بكورونا