"انستجرام" يعلن عن خدمة "بيزنس" لدعم الأعمال الصغيرة



أعلنت منصة التراسل المصور "انستجرام" عن إطلاق خدمة "بيزنس" جديدة لدعم أصحاب الأعمال الصغيرة، وأوضحت "انستجرام"، وفقا لما نشره موقع "تايمز نيوز ناو"، أن التقنية الجديدة ستدعم أصحاب الأعمال الصغيرة لكي يمنحوا شركاتهم أرضية عمل جديدة في تلك الأوقات الصعبة التي يعيشها العالم بسبب إجراءات الإغلاق العديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، بحسب وكالة سبوتنيك



وستوفر تلك الخدمات الجديدة عبر انستجرام توفير رؤية للشركات الصغيرة، وزيادة وصول العملاء لها لتعود أعمالهم إلى المسار الصحيح، ووفرت من أجل ذلك ملصق يشير إلى أن هذا عبارة عن خدمة تابعة لشركة أعمال صغيرة، وبمجرد الضغط على الملصق سيقدم لكل الناس كل المعلومات الخاصة بذلك النشاط.



