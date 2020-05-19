بلدية غزة تعقد ورشة عمل حول المحافظة على نظافة الجدران

غزة- الراي

عقدت بلدية غزة ورشة عمل حول سبل المحافظة على نظافة الجدران والحد من ظاهرة الكتابة عليها للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، ضمن مبادرة " بلدنا نظيفة" التي أطلقتها بلدية غزة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي الشهر الماضي .



وشارك في الورشة التي عقدت في قاعة مكتبة ديانا تماري صباغ بمركز رشاد الشوا، عضو المجلس البلدي، فداء المدهون، ومنسق الإدارة العامة للصحة والبيئة م. أحمد أبو عبدو، وممثلين عن الفصائل في البلدية، ومنسقة الورشة أمال الحاج أحمد، ولفيف من موظفي الإدارة العامة للصحة والبيئة في البلدية .



وقالت فداء المدهون إن عملية الحفاظ على الجدران تحتاج لجهد مشترك من كافة المؤسسات الأهلية والإعلامية والحكومية بهدف تحقيق الهدف ونشر الوعي لدى مختلف طبقات المجتمع بأهمية الحفاظ على الجدران .



وأكدت أنه من الضروري عقد ورشة عمل موسعة تشمل كافة المؤسسات المعنية بالموضوع للخروج برؤية تخدم فكرة الحفاظ على نظافة الجدران ومنع التلوث البصري العشوائي وتحقق لمدنية غزة رؤيتها في أن تكون مدينة نظيفة وجميلة .



بدوره أكد م. أحمد أبو عبدو أهمية تعديل السلوك والخروج بأفكار قابلة للتطبيق تساعد في الحافظ على نظافة الجدران، وكذلك وضع مدونة سلوك ترتقي بالمجتمع، وضرورة إتباع السلوك الصحيح في الحفاظ على نظافة المدينة .



من جهته استعرض رئيس قسم جمع النفايات ماجد سكر الجهود التي تبذلها البلدية في مجال الحفاظ على النظافة والبيئة ومنع التلوث البيئي والبصري، مؤكداً أهمية تعاون كافة مؤسسات المجتمع لتحقيق الحافظ على النظافة .



بدوره قدم رئيس قسم الصحة الوقائية م. محمد العشي استعراضاً مفصلاً عن مبادرة بدلنا نظيفة والجهود التي بذلتها البلدية خلالها، موضحاً أنه تم خلال المبادرة تجميل نحو 15 مفترق طرق، وتنظيف عدد من المقابر، وإزالة نحو 250 طن من الأتربة، ودهان نحو 2700 مترا من حجر الجبهة، بالإضافة إلى زراعة نحو 40 شتلة .



من جانبه أكد م. هاشم رستم أهمية دور الفصائل في التوعية والمشاركة في الحفاظ على نظافة الجدران، مؤكداً ضرورة تعاون كافة المؤسسات مع البلدية للحفاظ على غزة نظيفة .



وجرى خلال الورشة مناقشة السبل المثلى في الحفاظ على نظافة الجدران وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ عليها وعدم الكتابة بشكل عشوائي، وضرورة تعاون كافة المؤسسات مع البلدية في إنجاح ومعالجة ظاهرة الكتابة على الجدران .



واتفق المجتمعون على عقد لقاء مجتمعي موسع يضم مؤسسات أهلية وحكومية وممثلين عن الفصائل ووسائل الإعلام لوضع خطوات تنفيذية تكفل الحفاظ على نظافة الجدران وتحد من ظاهرة الكتابة عليها .



