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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2507 ) الثلاثاء 19/5/2020
أخبار فلسطينية
قرارات مرتقبة للقيادة الفلسطينية في مواجهة «الضمّ»
3 وفيات جدد بكورونا لدى الاحتلال يرفع الحصيلة لـ 276
التشريعي يرحب بقرار الشورى الايراني إنشاء سفارة "افتراضية" بالقدس
المالكي: نفتخر ونعتز بمواقف العاهل الأردني في وجه التهديدات الإسرائيلية
الكيلة: تسجيل إصابتين جديدتين بـ"كورونا" في بيت أولا يرفع عدد الإصابات فيها إلى 13
حماس: غانتس يتلاعب بمشاعر أهالي الأسرى الإسرائيليين
أخبار إسرائيلية
سفير إسرائيل في واشنطن يضغط من أجل ضم الضفة خوفاً من فوز بايدن
نتنياهو يتوجه للتغيب عن بدء محاكمته الأسبوع المقبل
وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد: نريد تقدّماً محسوباً في تطبيق «صفقة القرن»
وزير الصحة الإسرائيلي السابق يتهم نتنياهو بتضخيم رعب الفيروس
“العليا” الإسرائيلية تنظر في التماس للسماح لمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى
نتنياهو يضع قضية ضم مناطق في الضفة الغربية ضمن أولويات حكومته.. وأوروبا ستكتفي…
أشكنازي: “صفقة القرن” فرصة تاريخية لرسم حدود إسرائيل
اخبار دولية
اجتماع دولي لبحث المساعدات للفلسطينيين في 2 يونيو
وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 318 ألفا
ملادينوف: القانون الدولي يحظر ضم أراضي الضفة
بوريل: الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغيير على حدود 1967
أخبار عربية
مفكرون وسياسيون يطالبون بتفعيل “الدفاع العربي المشترك” وإحياء مقاطعة إسرائيل
الأردن: أوقاف القدس هي التي قررت الإجراءات الوقائية في "الأقصى"
فلسطينيو سورية بالأردن يناشدون الأونروا إغاثتهم
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الجنرال أشكنازي وزير خارجية الاحتلال الجديد: «صفقة القرن» فرصة تاريخية سندفع بها بجدية وسط الحفاظ على الاتفاقيات
فلسطين.. إصابات جديدة بـ”كورونا” بينها طفل بعمر 3 أشهر وصحة غزة تحذر من…
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة تطال قياديا من حماس.. ومواجهات شعبية توقع…
دعوات فلسطينية للدول العربية بوقف التطبيع وإلغاء الأردن ومصر اتفاقيات السلام للرد على…
مفتي القدس يعلن إجراءات تحري هلال شهر شوال وكيفية إقامة صلاة العيد
الشرق الاوسط
قرارات مرتقبة للقيادة الفلسطينية في مواجهة «الضمّ»
الخليج الإماراتية
اجتماع دولي لبحث المساعدات للفلسطينيين في 2 يونيو
إدانة مستوطن «إسرائيلي» بتهمة القتل العمد لأسرة فلسطينية –
الاهرام المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين في الخليل وأريحا
الشروق المصرية
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 565 حالة
الخارجية الفلسطينية: 85 وفاة جراء كورونا و1573 إصابة في صفوف جاليتنا حول العالم
الغد الأردنية
البت في محاكمة المتهم بقتل عائلة دوابشة
إدانة مستوطن صهيوني بثلاث تهم لقتله حرقا أفراد عائلة فلسطينية
مفكرون وسياسيون يطالبون بتفعيل “الدفاع العربي المشترك” وإحياء مقاطعة إسرائيل
الشرق القطرية
ملادينوف: القانون الدولي يحظر ضم أراضي الضفة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
نشطاء غزيون يركبون البحر تضامنا مع الإنسانية في مواجهة "كورونا"
تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل
نقابة الصيادين: من يتجاوز الحدود البحرية سيتم حجره
تحذيرات من فعاليات للمستوطنين بالقدس الخميس المقبل
"الاقتصاد" تضبط كميات من الحليب غير المطابق للمواصفات
الاحتلال يمدد اعتقال الفتى "أبو بكر" للمرة السادسة
الاحتلال يحكم بالسجن 17 عاما على الأسير "تعامرة"
الطيراوي يشن هجوما لاذعا على حكومة إشتية ويصف وزاراتها بـ"الشركات"
التشريعي يرحب بقرار الشورى الايراني إنشاء سفارة "افتراضية" بالقدس
القدس المحلية
تقرير: إسرائيل تقف خلف هجوم الكتروني ضد ميناء إيراني
محدث| غزة: حالة وفاة و 3 إصابات جراء إقدام شبان على حرق أنفسهم
جامعة بيرزيت تتصدر الجامعات العربية والمحلية في معيار جودة التعليم
بعد شهرين من الخوف والقلق.. نابلس تتعافى من الكورونا
تأجيل إخلاء عائلات الصباغ الخمس من منازلها في الشيخ جراح
الإغاثة الزراعية تطور مشاتل لإنتاج الجوافة في غزة
بيت لحم: أولياء أمور طلبة المدارس ورياض الأطفال الخاصة يدعون لعدم دفع الرسوم وبتدخل الحكومة
استطلاع: 52% من المواطنين التزموا بقرار الحكومة بالبقاء في المنزل بسبب "كورونا"
الحياة الجديدة
اسرائيل تحارب الفلسطينيين برموزهم
محافظ الخليل: الاجراءات ستعود إلى مربعها الأول.. والمعطيات تنذر
تحذيرات من مسيرة وسلسلة بشرية للمستوطنين حول القدس الخميس المقبل
الهند تقدم 2 مليون دولار لدعم البرامج الأساسية للأونروا
الأيام
»اتهام جندي احتلالي بنصب حاجز وهمي لاعتقال فلسطينيين وسرقة مركباتهم
»الأردن: لا اتفاقيات مع الاحتلال بشأن إغلاق الأقصى والقرار لأوقاف القدس
»"اعترافات هتشكوك".. سيرة نادرة عن سينمائي مثير للجدل!
وكالة صفا
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالقدس
اغلاق مستودع مواد غذائية منتهية الصلاحية في الخليل
شرطة غزة تقرر حجر أي صياد يتجاوز الحدود البحرية
النخالة: كل المدن الإسرائيلية تقع ضمن مدى صواريخنا
رام الله: إحالة 9 تجار مخالفين للنيابة العامة
اشتية يدعو لموقف أوروبي يُحمّل "إسرائيل" مسؤولية انتهاكها للقانون
اشتية يحذّر من "صيف ساخن" وارتدادات خطيرة لمشروع "الضم"
"مركزية فتح" تدعو شعبنا للتأهب لمواجهة الاستحقاقات المقبلة
وكالة الرأي الفلسطينية
استكمال صرف المتبقى والوكالات من المنحة القطرية اليوم وغداً
الكهرباء: زيادة الطلب على الطاقة بسبب الأجواء الحارة
بدء توافد المواطنين العالقين عبر حاجز بيت حانون
عياش لـ"الرأي": احتجاز كل صياد تجاوز الحدود البحرية في الحجر الصحي
الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في القطاع
إنهاء تدريبات إجلاء بالمروحيات لجنود مصابين عند حدود غزة
نقل الأسير المضرب عن الطعام سامي جنازرة إلى زنازين العزل
أوقاف القدس ترفض التعامل مع محاكم الاحتلال بشأن فتح الأقصى
فلسطين اليوم
النخالة: ليوم القدس العالمي أهمية في توحيد موقف الأمة الإسلامية تجاه القضية الفلسطينية
الحكومة الفلسطينية تعلن عن موعد عطّلة عيد الفطر السعيد 2020
الصحة الفلسطينية تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا بالخليل
مطالبات بضرورة الافراج عن الصحفي أنس حواري من سجون السلطة
تقرير "تنزيلات العيد".. رحمة لذوي الدخل المحدود وتجاوز للوضع المأساوي في غزة
"الخارجية والمغتربين": ارتفاع حالات الإصابات والوفيات بين صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم
الاحتلال يحكم بالسجن 17 عاما على الأسير عدي تعامرة
سما نيوز
غزة: أطفال يواظبون على الدراسة رغم إغلاق مدارسهم بسبب مرض "كوفيد-19"
في ذكرى النكبة : مزيد من التضييق و”فيسبوك” يرضخ لضغوط اسرائيل
مستوطنون يهاجمون منزلا وجيش الاحتلال يحتجز اهالي شارع الشهداء
النيابة تغلق مستودع مواد غذائية يحوي مواد فاسدة في تفوح
"فتح" تدعو الأحزاب المحافظة الصديقة إلى احتضان موقف الاشتراكية الديمقراطية بالبرلمان الأوروبي الرافض للضم
احتراق 104 أشجار زيتون في 7 حرائق متفرقة في جنين
تظاهرة قبالة مستشفى "تل هشومير" احتجاجاً على إعدام مصطفى يونس
الشرطة تنفذ لقاءات توعوية حول كورونا في جنين
عرب 48
تمديد اعتقال الصحافي أنس حواري.. وإطلاق حملة #أنس_لازم_يروّح
استدعاء ممثلة النمسا لدى فلسطين احتجاجًا ملاحظاتها القانونية للجنائية الدولية
اقتحام قسم (3) بسجن "عسقلان" والتنكيل بالأسرى
الاحتلال يستهدف منشآت في سبسطية ويدمر أراض زراعية بطولكرم
وكالة وفا
جامعة بيرزيت تتصدر الجامعات العربية والمحلية في معيا..
الاتحاد الأوروبي: حل الدولتين السبيل الوحيد لضمان ال.
الهباش يقرر عودة عمل المحاكم الشرعية بشكل كامل اعتبا..
حدث في مثل هذا اليوم
- 19 أيار (مايو)
- 2006م آلاف المصلّين الفلسطينيين في المسجد الأقصى يخرجون عقب صلاة الجمعة في مسيرةٍ حاشدة ضدّ الحصار والتجويع المفروض على الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية، وإقبال واسع على حملة تبرعات من أجل كسر الحصار المفروض على الحكومة.
- 2006م "حماس" تحصل على 70 بالمائة من الأصوات في انتخابات نقابة التمريض في قطاع غزة مقابل 30 بالمائة لـ "فتح".
- 2004م طائرات الاحتلال الصهيونيّ تقصف مسيرةً سلميّةً لأهالي رفح كانت تحتجّ على مجزرة الاحتلال في رفح في اليوم السابق ، و استشهد في هذا القصف الهمجيّ 15 فلسطينياً و أصيب العشرات بجراحٍ بينهم 12مفي حالة حرجة .
- 2003م عملية استشهادية في مدينة العفولة في مجمع "هعيميكيم" التجاري أدت إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 49 وقامت بهذه العملية البطلة هبة عازم سعيدة ضراغمة 19 سنة من طوباس وتبنت هذه العملية سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي
- 2002م عملية استشهادية في مدينة "نتانيا" ومقتل 3 إسرائيليين وجرح العشرات والجبهة الشعبية تتبنى العملية وتقول: إن منفذها هو "أسامة بشكار" من مخيم عسكر قضاء نابلس
- 2002م عملية فدائية للجبهة الديمقراطية قرب مستوطنة نتساريم أسفرت عن انقلاب سيارة عسكرية وإصابة 4 إسرائيليين بإصابات خطيرة
- 1965م إعدام "إيلي كوهين" ، أشهر جاسوس صهيونيّ ، في دمشق .
- 1989م الاحتلال الصهيونيّ يعتقل الشيخ أحمد ياسين بتهمة تأسيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس)