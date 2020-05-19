النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2507 )  الثلاثاء  19/5/2020

2006م آلاف المصلّين الفلسطينيين في المسجد الأقصى يخرجون عقب صلاة الجمعة في مسيرةٍ حاشدة ضدّ الحصار والتجويع المفروض على الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية، وإقبال واسع على حملة تبرعات من أجل كسر الحصار المفروض على الحكومة.