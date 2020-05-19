الصحة توقع اتفاقية تعاون مع مستشفى حمد للأطراف الصناعية

غزة- الراي

وقعت اليوم وزارة الصحة ممثلة بالادارة العامة للمستشفيات ،اتفاقية تعاون مع ادارة مستشفى حمد للأطراف الصناعية ممثلة بمديرها العام د.رأفت لبد،و ذلك لتنظيم تقديم خدمة التصوير الاشعاعى المقطعى (C.T.) ،وذلك بحضور د.أحمد شتات مدير الدائرة الطبية و أ.ابراهيم عباس مدير الاشعة و الرصد الاشعاعى و أ.وليد صباح مدير التنسيق مع المؤسسات غير الحكومية بوزارة الصحة.

بدوره، أوضح د.عبد السلام صباح مدير عام الادارة العامة للمستشفيات أن توقيع هذه الاتفاقية يأتى في اطار تنظيم تقديم هذه الخدمة للمرضى بمدينة غزة و الشمال بما يساعد في سد الثغرة و الاحتياج للمواطنين الى جانب مساعدة وزارة الصحة في تأمين الخدمة المجانية للمرضى في ظل تعطل بعض الأجهزة و زيادة الاحتياج لهذه الخدمة .