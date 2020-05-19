مدير عام المستشفيات يناقش انجازات وحدة الكسور المعقدة بمجمع ناصر الطبى

غزة- الراي

ناقش د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، انجازات وحدة الكسور المعقدة بمجمع ناصر الطبى بخانيونس،و ذلك خلال لقائه بوفد من مجمع ناصر الطبى يترأسه د.أيمن الفرا نائب مدير عام مجمع ناصر يرافقه د.أحمد الصورى المدير الطبى للمجمع ود.محمود مطر رئيس وحدة الكسور المعقدة و بحضور د.أحمد شتات مدير الدائرة الطبية، ود.أيمن الحلبى مدير عام الادارة العامة للخدمات الطبية المساندة.

و يأتى هذا اللقاء استكمالا لجهود وزارة الصحة في مركزة هذه الخدمة في مجمع ناصر الطبى ،و تعزيز أليات مراقبة تقديم هذه الخدمة من الأطراف الأخرى من المؤسسات الدولية بما يضمن الالتزام بسياسات وزارة الصحة.

و خلال اللقاء استعرض وفد مجمع ناصر انجازات وحدة الكسور المعقدة التى نفذت أكثر من (100 عملية) جراحية معقدة و كبرى للمرضى و جرحى مسيرة العودة وفك الحصار ،الى جانب تقييم مئات الحالات و الاشراف على متابعة تقديم خدماتهم .

و أكد د.صباح على أن هذه الوحدة التى أنشأت قبل ستة شهور تعمل بالتعاون و الدعم من جميع الشركاء من وزارة الصحة و منظمة الصحة العالمية و مؤسسة العون الطبى و مؤسسات أخرى .

و أشاد بالجهود التى بذلتها الوحدة خلال تلك الفترة فى تطوير أداء العاملين بها ضمن بروتوكولات و أليات عمل عالمية أسهمت في خدمة جرحى قطاع غزة.

و أفاد د.صباح أنه تم الاتفاق على تأمين جميع الاحتياجات البشرية التى تحافظ على ديمومة هذا المشروع الوطنى داخل مجمع ناصر.

يذكر أن وحدة الكسور المعقدة أنشأت قبل ستة شهور في مجمع ناصر كمشروع وطنى لتلبية الاحتياجات الطارئة لجرحى مسيرة العودة الكبرى و ضمان خدمة صحية ذات جودة أمنة .