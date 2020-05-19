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مدير الشؤون القانونية بوزارة الصحة يلتقي وفدا من وزارة شؤون الأسرى

19 آيار / مايو 2020 08:36

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غزة- الراي

التقى مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصحة  سعيد البطة بوفد من وزارة شؤون الأسرى والمحررين برئاسة سعد أبو الخير مدير عام شئون الأسرى والمحررين

تركز اللقاء حول آليات معالجة ملفات الجرحى و الشهداء ممن قطعت رواتبهم من حكومة رام الله بسبب انتماءاتهم السياسية.

وقد تقدم أ. سعيد البطة بشرح للإجراءات التي تقدمها وزارة الصحة في توثيق ملفات الشهداء والجرحى، وبين أن وزارة الصحة دوماً داعمة وميسرة لتوثيق أوضاعهم بما ينسجم مع القوانين والأنظمة المعمول بها وفق توجيهات عطوفة وكيل الوزارة

بدوره ،أثنى أبو الخير على منظومة العمل التي تقوم عليها وزارة الصحة في توثيق أوضاع الشهداء والجرحى.

من الجدير ذكره أن ملف الشهداء والجرحى المقطوعة رواتبهم أُلحقَ مؤخراً ضمن الملفات التي تتابعها وزارة شؤون الأسرى والمحررين.

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