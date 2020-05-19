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أبو الريش: نتجه لمأسسة جهود التدريب لتطوير الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا

19 آيار / مايو 2020 08:41

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غزة- الراي

ثمن وكيل وزارة الصحة الجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارات والفرق الصحية في تدريب الكوادر الصحية لمواجهة فيروس كوفيد19 والتي أسهمت بشكل فعال في الوقاية من الفيروس ومنع انتقاله إلى داخل قطاع غزة.

وأقرً د. أبو الريش خلال اجتماع عقده في مقر وزارة الصحة الاثنين بمدينة غزة، تشكيل لجنة تهدف إلى مأسسة جهود التدريب والعمل في إطار منهجية وبرنامج تدريبي شامل ومتخصص لمكافحة الفيروس وذلك بمشاركة كل من وكيل وزارة الصحة المساعد د. مدحت محيسن، ومدير عام تنمية القوى البشرية د. رامي العبادلة، ومدير عام التمريض د. خليل شقفة ومدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية د. مدحت عباس، ونائب مدير عام الرعاية الأولية د. مجدي ضهير، ومدير دائرة مكافحة العدوى د. رامي العبادلة..

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه سيكون من مهام اللجنة وضع خطة متكاملة تشمل وضع محتوى تدريبي، وقاعدة بيانات للعمل وتشكيل أجسام وآليات تدريب، إلى جانب أنه سيوكل إليها عمل مناورات داخل المؤسسات الصحية.

وتأتي اللجنة بإشراف الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية وبمشاركة عدد من الإدارات والدوائر المتخصصة والمعنية.

كما نوه وكيل الوزارة إلى تعزيز جانب تدريب المؤسسة الصحية بأكملها على آليات التعامل مع الجائحة، إلى جانب التدريب المستمر على صعيد الأفراد.

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