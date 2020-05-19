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الصحة : اصدار 110 شهادة مزاولة مهنة و 66 ترخيص مؤسسة صحية خلال إبريل

19 آيار / مايو 2020 08:47

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غزة- الراي


قامت دائرة الرقابة والتفتيش بوحدة الإجازة والتراخيص في  وزارة الصحة  بمواصلة الزيارات الميدانية الرقابية للعديد من المؤسسات الصحية الخاصة خلال شهر إبريل والتي بلغت 22جوله تفتيشية.

وذكر تقرير بأن الوحدة قامت بإصدار نحو (66) ترخيص لمؤسسات صحية مختلفة مابين تجديد وتأسيس مثل الصيدليات والمستودعات والعيادات والمستشفيات ومراكز المهن الطبية المساعدة، كما تم إصدار (110) شهادة مزاولة مهنة دائمه ومؤقته.

وفيما يتعلق بضبط الإعلانات الصحية أكد التقرير بأن الوحدة تابعت نحو(40) إعلان ،الى جانب متابعة ثلاث شكاوى مُحَوّلة من قبل الوزارة.

وحول الإجراءات القانونية ذكر التقرير بأن الوحدة نفذت عدد من الإجراءات القانونية بحق المؤسسات الصحيةوالتي بلغت نحو (9) إجراءات ما بين تنبيه وإنذار وإغلاق، بالاضافة الى (15) مشاركة في دورات وورشات عمل و لجان صحية .

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